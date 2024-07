Exdiputado da nocaut a la justicia

El que “dejó viendo estrellitas” a la justicia en Sonora, nos platican, fue Orlando Siri Salido (PT), excampeón mundial de box y exdiputado local, pues fue dado de alta del Centro Médico Sur de Cajeme, tras el accidente en el que estuvo involucrado el pasado 5 de julio cuando se metió con todo y camioneta hasta la recámara de un matrimonio, donde murió el señor de 61 años y resultó herida su esposa. Sin embargo, nos indican que, con un amparo y una fianza de 100 mil pesos, don Orlando se fue “tranquilo” a su casa a esperar el proceso legal y sin pisar la cárcel por los cargos de homicidio imprudencial, lesiones, daño en propiedad ajena, entre otros, mientras la familia afectada está en duelo, afectada y lesionada. Bien dicen “el que puede, puede”.

En aprietos por ola de calor

Al que “le está pasando factura” la ola de calor en Baja California, nos comentan, es al secretario del Trabajo, Alejandro Arregui Ibarra (Morena), pues le han tocado los reclamos y dar las explicaciones por al menos 14 personas que han muerto por golpe de calor, en su mayoría jornaleros, trabajadores de la construcción, entre otros. Sin embargo, nos platican que don Alejandro “empezó con el pie izquierdo”, ya que deslindó a las empresas de los lamentables decesos, pero después ordenó operativos para verificar las condiciones laborales y aprovechó la situación para tomarse la foto en los campos con los jornaleros, aunque algunos trabajadores aseguraron que le cambiaban la selfie por mejores condiciones laborales o “una agüita pa´la calor”.

Poquitos diputados, pero con peso

La aplanadora de Morena en el Congreso de Morelos, nos cuentan, va con todo y buscan quedarse tanto con la presidencia de la Mesa Directiva como con la de la Junta Política y de Gobierno y si sus aliados (PT-Panal-PVEM) no se rajan, quedarse con la Comisión de Hacienda. Sin embargo, nos explican que no está tan fácil, ya que la bancada del PT tendrá sólo dos diputados y su líder Tania Valentina Rodríguez Ruiz (PT), ha dejado en claro que no se las pondrá tan fácil, pues sabe que los morenistas requieren de sus dos “votitos” para sumar los 14 que se requieren y vaya que doña Tania ha mostrado que puede “jugar en los dos frentes”, como cuando trajeron en jaque al Cuau y no se vio tan aliada. ¡Vaya amiguitos!