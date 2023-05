En Zacatecas compiten hasta con conciertos para las madres

En la sección “pan y circo”, desde Zacatecas nos cuentan que los gobiernos se pusieron sentimentales y tendrán triple competencia de conciertos gratuitos para las madres. Nos detallan que el gobernador David Monreal Ávila (Morena) cantará el próximo domingo Y todos me miran con la regiomontana Gloria Trevi; el gobierno de la capital, encabezado por Jorge Miranda Castro (PVEM), no se quiso quedar atrás y para el lunes bailará al ritmo de Y te aprovechas, de la grupera Alicia Villarreal, mientras que el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila contrató el espectáculo de la jarocha Yuri, donde, nos dicen, ahora sí don Saúl podrá cantar a todo pulmón La maldita primavera, al fin que ahí no se notará su cantar desafinado. ¡Qué tal!

Agoniza Cruz Roja en BCS

Nos platican que donde la cosa está “al rojo vivo” es en la Cruz Roja de La Paz, Baja California Sur, pues trabajadores denunciaron que “no hallan la luz al final del túnel” porque les deben varias quincenas y hasta hay médicos que tienen tres meses sin cobrar. Nos indican que el malestar es contra el delegado Isidro Gómez Mortera, a quien acusan de “no mover un dedo” luego de que el gobierno de Víctor Castro Cosío (Morena) les retiró recursos, mientras él se declara en “bancarrota” y sin apoyo. Sin embargo, nos mencionan, personal sale a botear para la gasolina y pone toda su voluntad, mientras don Isidro se moviliza en carros oficiales sin problema y ni don Víctor ni la alcaldesa Milena Quiroga Romero (Morena) se inmutan de la situación. ¡Ouch!

El club de Graco para 2024

Aunque no disputará ningún cargo en 2024, nos comparten que el exgobernador de Morelos Graco Ramírez (PRD) estará presente con sus ahijados políticos, la senadora Lucía Meza Guzmán (Morena); el alcalde de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante (Morena), y el coordinador general de Política y Gobierno federal, Rabindranath Salazar Solorio (Morena). Nos explican que los dos primeros deben toda su carrera a don Graco a pesar de que ahora son de la 4T, mientras don Rabindranath, nos dicen, ha hecho alianza con el exgobernador para ser el “némesis” del mandatario Cuauhtémoc Blanco (Morena), a quien ambos tienen en común como adversario.