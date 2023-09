En encuentro de unidad se desgarran por candidatura

En Baja California Sur, nos cuentan, la unidad morenista es tan firme “como el hielo quebradizo” y quedó claro en una reunión a la que convocó el gobernador Víctor Castro Cosío (Morena), donde prometió que no habrá “dedazo” en las candidaturas locales, pero el alcalde de Los Cabos, Óscar Leggs Castro (Morena) le arruinó la fiesta. Nos relatan que el exgobernador Narciso Agúndez Montaño (PT) adelantó que su primogénito Christian Agúndez Gómez (PT) y la diputada local Gabriela Montoya Terrazas (PT) son las apuestas petistas a la alcaldía cabeña, por lo que don Óscar brincó y exigió que dejen de meterle zancadillas. “Pero las risas no faltaron, ¿verdad?”.

Comienzo con el pie izquierdo

Al que “le brotó la envidia por los poros”, nos platican, es al presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Plácido Morales Vázquez (Morena), quien quiere ser candidato a gobernador de Chiapas, pero dejó ver el miedo que tiene a que la paridad de género le quite la oportunidad. Nos indican que don Plácido señaló que Chiapas no está “para experimentos” y no cree que haya una mujer que pueda gobernar la entidad, porque la sociedad no ha generado los cuadros para que eso ocurra y, para rematar, afirmó que los ocho o 10 suspirantes con los que compite no reúnen el perfil, por lo que algunos consideraron que con sus comentarios misóginos empieza con el pie izquierdo. ¡Qué tal!

El regreso del “Tío Mau”

Quien ya amenazó con volver a Nuevo León, nos comparten, es el empresario panista Mauricio Fernández Garza, pues en redes sociales anunció su intención de buscar nuevamente la alcaldía de San Pedro Garza García en 2024. Nos recuerdan que don Mauricio ha sido alcalde de ese lugar en tres ocasiones, y ahora aprovecha las plataformas digitales, donde lanzó un video en el que le informa al “Tío Mau” su intención de postularse ante “los problemas de inseguridad y movilidad que hay en San Pedro”. Aunque, nos dicen, don Mauricio también quiere aprovechar que el actual edil, Miguel Treviño de Hoyos (independiente), coquetea con MC para irse al Senado. Ni mandado a hacer.