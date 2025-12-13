En carrera por la candidatura a la gubernatura, tropieza Milena Quiroga

Desde Baja California Sur, nos platican que la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero (Morena) “patinó” en plena carrera electoral adelantada, pues decidió cerrar un carril del malecón según “para mejorar la movilidad”, pero comerciantes y automovilistas denunciaron caos vial y una ocurrencia innecesaria. Nos relatan que lo peor vino cuando se supo que la Administración Portuaria Integral (API) compró decenas de maceteras por más de un millón de pesos a petición de doña Milena para delimitar la zona y policías fueron usados como acomodadores de las jardineras y cuando llegó a oídos del gobernador Víctor Castro Cosío (Morena) su molestia fue tal que instruyó a la API a retirar todo y ahora sí no salió a defenderla ante las fuertes críticas. ¡Vaya tropezón!

Ponen a Chidiac “bajo la lupa”

Al que “le cae la noche” en Puebla, nos cuentan, es al expriista Jorge Estefan Chidiac, pues está bajo investigación por la presunta asignación irregular de plazas cuando fungió como secretario de Educación de la administración morenista de Sergio Salomón Céspedes. Nos indican que el primero en “descobijarlo” fue el gobernador Alejandro Armenta Mier (Morena), quien exhibió el caso y luego su antiguo jefe y actual comisionado del INM “se lavó las manos”, pues reconoció que sí es su amigo, pero que debe responder a las acusaciones, por lo que ahora se espera que don Jorge sea el “político invisible” que “ni lo ven ni lo oyen” y unos más esperan ansiosos la conclusión de las investigaciones abiertas en su contra. ¡Qué tal!

Para que la cuña apriete...

Los que “dejaron varias cejas levantadas” en el Congreso de Sinaloa, nos comentan, fueron los diputados morenistas Pedro Alonso Villegas Lobo y Minerva Vázquez González, pues fueron los únicos que se opusieron a la aprobación de la iniciativa para que el gobierno estatal contrate nueva deuda pública para 2026, por un monto de 2 mil 200 millones de pesos, la cual fue aprobada hasta por diputados de oposición. Nos detallan que don Pedro y doña Minerva argumentaron que tenían duda sobre la capacidad de endeudamiento estatal cuando está en ejercicio un primer crédito por 2 mil 300 millones de pesos y aún desconocían los alcances de las obras proyectadas en los 20 municipios, lo cual no cayó muy en gracia en Palacio de Gobierno. ¡Zas!