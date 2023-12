El partido pequeño de los Hank gana en el reparto de recursos

El “gran ganón” de las elecciones sin que hayan iniciado en Baja California, nos platican, es el Partido Encuentro Solidario (PES), un partido local ligado a los Hank que pasó de casi desaparecer a ser la agrupación que tendrá más recursos. Nos explican que de los 199 millones de pesos que se destinarán para el próximo proceso, poco más de 116 millones de pesos son para el partido a cargo de César Hank Inzunza, y ni a Morena, el PAN y mucho menos al PRI (que pocos recuerdan por estas tierras) les tocará tanto, luego de que la Suprema Corte validó una impugnación que presentó el PES contra una ley local que reducía el presupuesto a partidos locales, por lo que ahora varios “le hacen ojitos”, aunque otros dicen que “aunque la mona se vista de seda, mona se queda”.

Condiciona PT alianza en NL

Desde Nuevo León, nos cuentan que el PT “puso en jaque” la alianza con Morena y PVEM en el estado, si no modifican el convenio de coalición que registraron, el cual contempla alianza en 27 de los 51 municipios y en 18 de los 26 distritos, pues los petistas quieren ir juntos en todo o en nada. Nos recuerdan que el PT perdió su registro en la entidad en 2021 y para estos comicios van con el aval del registro nacional, pero Guadalupe Rodríguez Martínez, esposa del líder nacional petista, Alberto Anaya Gutiérrez, consideró que Morena y PVEM están sacando la mayor tajada y les pidió “piso parejo”, por lo que la alianza pende de un hilo. ¡Zas!

“Se lava las manos” Rubén Rocha

Desde Sinaloa, nos comparten que debido a que varios “suspirantes” buscan “la bendición” del gobernador Rubén Rocha Moya (Morena) o un “empujoncito” para una candidatura, se toparon con pared, pues don Rubén prefirió “lavarse las manos”. Nos detallan que don Rubén les mandó decir a todos que él no puede apadrinar a nadie, ni definir el tema de género en la nominación de candidatos a las alcaldías y que “no cuenta con una varita mágica para cumplirles sus deseos”, mientras que a sus funcionarios les advirtió que no pueden usar sus cargos para promoverse para las elecciones. Como dicen, “el que se mueve no sale en la foto”… de la boleta. ¡Auch!