El Cuau y don Uriel “no se pueden ver ni en pintura”

Al que le hicieron el día en Morelos, nos platican, fue al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo (Morena), quien sintió que “metió gol” con la detención del fiscal Uriel Carmona Gándara. Nos explican que la rivalidad entre ambos ha sido más fuerte que un América-Chivas, pues El Cuau acusa al fiscal de estar al servicio del exgobernador Graco Ramírez (PRD), mientras don Uriel, por debajo de la mesa, ha movido los hilos en el Congreso local para el juicio político contra el exfutbolista y, “como cereza del pastel”, don Uriel acusó ayer que el operativo en su contra fue ordenado por Claudia Sheinbaum (Morena) con el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador y que había sido presionado por Adán Augusto López para proteger a don Cuauhtémoc. ¡Vaya novela!

Movido, pero sólo para precampaña

Desde Sonora, nos cuentan que, a pesar de los varios llamados que han hecho autoridades electorales y de Morena para que funcionarios no se involucren en las precampañas de las corcholatas presidenciales, el diputado federal Heriberto Marcelo Aguilar Castillo no resistió la tentación y ha sido de los más activos promotores y coordinador de campaña de Claudia Sheinbaum en el estado. Nos detallan que don Marcelo agrupó a simpatizantes, mujeres y jóvenes en cuadrillas, con la meta de visitar 10 mil hogares sonorenses por día y quede bien planchada la visita de doña Claudia este sábado y domingo, ¿será que así de activo es en la Cámara de Diputados? Spoiler: varios dicen que no.

“Comen ansias” en Sinaloa

En tierras sinaloenses, nos comparten que el ambiente político local se siente “como en olla exprés”, pues andan saliendo aspirantes a las candidaturas de Morena, “hasta por debajo de las piedras”, ya sea para alcaldes, regidores, diputados o el Senado. Nos indican que ante la efervescencia de varios “suspirantes” la dirigente estatal guinda, Merary Villegas Sánchez, tuvo que “dar un golpe en la mesa” para llamarlos a “que no coman ansias”, sobre todo aquellos que no reparan en gastos para fabricar su futuro, por lo que les sugirió prudencia y tranquilidad, ya que las fechas para las encuestas y nominaciones aún están muy lejos, pero a pesar de eso hay quienes ya se ven hasta ganando la elección. ¡Cuánta enjundia!