El compromiso del fiscal de Zacatecas con la justicia

Nos cuentan, desde Zacatecas, que los reflectores ya están puestos sobre el fiscal Francisco Murillo Ruiseco, quien durante su reciente comparecencia ante el Congreso local fue cuestionado por el diputado José Juan Mendoza (PRD) sobre los avances en el caso del asesinato del joven Raúl Calderón, ocurrido hace más de tres meses. Nos indican que, al parecer, este homicidio podría alcanzar a gente del poder. Incluso, en tribuna, don Francisco expuso que “a la brevedad” la carpeta de investigación se judicializaría “con las consecuencias que se tengan que asumir”, al asegurar que el compromiso de la fiscalía es “ir más allá del poder político”. ¿Cumplirá o le temblará la mano?

¿Con melón o con sandía?

La que está “entre la espada y la pared” en Coahuila, nos comparten, es la alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra (Morena), pues prácticamente tiene que decidir entre su ideología o su familia. Nos explican que doña Tania recibió de Morena varios “jalones de orejas” por apoyar a su hermano Antonio Flores Guerra, conocido como Tony Flores, quien fue considerado por la vía plurinominal con el Partido del Trabajo (PT) para una curul y hace campaña al lado del exmoreno Ricardo Mejía Berdeja, lo cual no le perdonan los morenistas, por lo que varios aseguran que llegará un punto en que deberá de decidir si quedarse con los guindas o seguir el camino de su hermano. ¿quieren apostar?

Con más ganas que chances

El que aplicó la de “sí la armo” en Morelos, nos cuentan, es el alcalde de Jiutepec, Rafael Reyes Reyes (Morena), pues alguien le sugirió que podría ser el sustituto del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo (Morena), y lo peor es que se la creyó. Ahora don Rafael, nos relatan, se la pasa organizando eventos para darse a conocer, pero cuando sale de su municipio se topa con la crítica por la creciente violencia que hay en Jiutepec y no sólo eso, pues al interior de Morena no goza de muchos “querientes”, ya que varios recuerdan su pasado priista, además de que no se le conocen enlaces en el comité nacional y, para colmo, se distingue como detractor de don Cuauhtémoc, lo cual le resta varios puntos. A qué le tiras cuando sueñas, mexicano.