Diputado local, acusado de peculado, “sin pena ni culpa”

El que “ni sufre ni se acongoja” en Colima, nos cuentan, es el diputado local del PRI, Carlos Noriega García, luego de que fue vinculado a proceso por el delito de peculado por 70 millones de pesos, presuntamente cometido cuando fue secretario de Finanzas en la administración de Ignacio Peralta (PRI) y cuenta con tres meses para reunir las pruebas con las que se presentará al juicio. Sin embargo, nos dicen, su defensa está muy confiada porque su triunfo fue que no lo acusaran de uso indebido de funciones y mientras “sean peras o manzanas”, don Carlos ya se aferró a su curul y anunció que no renunciará “ni a balazos” para enfrentar el proceso sin fuero. Bien dicen que el “miedo no anda en burro”.

Con el enemigo en casa

La que tiene “levantada la mano” en Chihuahua, nos comparten, es la diputada Adriana Terrazas Porras (Morena) para que “le toque hueso” en las elecciones de 2024. Nos relatan que doña Adriana está a semanas de que concluya su periodo como presidenta del Congreso local, por lo que ya comienza a barajear sus opciones y no le hace el feo a la reelección en la diputación local, pero sería mejor una federal o hasta un escaño, el problema es que no es muy bien vista entre los morenistas de cepa por haber sido priista “de hueso colorado”, por lo que se prevé que la tendrá “cuesta arriba”, ya que para ella el enemigo estará en sus filas. ¡Ouch!

El vocal fifí de Hidalgo

Desde Hidalgo, nos comentan que “el que está viendo el temblor y no se hinca” es el vocal Ejecutivo de la Junta Distrital número 4 en Tulancingo, Juan Antonio Reyes Trejo, con relación al enfrentamiento que trae el gobierno federal con el INE por los altos salarios. Nos dicen que don Juan Antonio percibe un salario de 91 mil 458 pesos mensuales, superior por más de 15 mil pesos al pago de 75 mil 605 pesos del gobernador Julio Menchaca (Morena), lo cual ya generó varias críticas, pues acusan a don Juan Antonio de evitar atender a los ciudadanos que lo buscan para alguna asesoría y siempre los manda con sus subalternos. Quién no quiere un trabajo así.