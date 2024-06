Diputada del PVEM, detrás de las protestas de policías en Michoacán

La que está “de mírame y no me toques” en Michoacán, nos platican, es la diputada local Margarita López Pérez (PVEM), pues “ha armado tremendo mitote” porque autoridades estatales dieron de baja a sus dos hijos y a su colaborador de la Secretaría de Seguridad Pública, donde cobraban como aviadores. Nos relatan que doña Margarita azuzó a un grupo de policías estatales a realizar bloqueos y parar labores en días pasados, pero lo preocupante es que hay denuncias de que ha amenazado a los elementos de la Guardia Civil que no apoyan su protesta y se refiere a ellos como “muertos de hambre”; además, varios aseguran que sólo los utiliza “como moneda de cambio”, porque se le está caducando el fuero y “ya no tiene nada que perder”. ¡Zas!

Panistas tienen un desangelado reencuentro tras elección

Tras la tormenta que le cayó al PAN en Yucatán en las pasadas elecciones, nos comentan que varios panistas se juntaron a más de dos semanas de la contienda “para recoger las piezas” y mostrar “unidad y cohesión”. Nos relatan que en el encuentro estuvieron, entre otras personalidades, el candidato a gobernador derrotado, Renán Barrera Concha, y el actual gobernador Mauricio Vila Dosal, quien no paró de repetir que “siguen trabajando por el estado”, pero algunos de los asistentes comentaron que lo que imperó fueron las sonrisas forzadas, y la única que estaba feliz fue la alcaldesa electa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, pues resultó lo más rescatable para el partido. ¡Qué tal!

“Paso a pasito” será la adhesión al IMSS-Bienestar, ¿para qué correr?

Desde Coahuila nos comparten que, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador comprometiera públicamente a los gobernadores de Durango, Esteban Villegas Villarreal (PRI), y de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas (PRI), a firmar la adhesión de sus sistemas de salud estatales al IMSS-Bienestar, comenzaron a brincar las dudas. Nos cuentan que don Manolo dejó entrever que “para qué correr, si podemos caminar” y aseguró que no apresurará el cambio, por lo que varios especulan que todo dependerá de los acuerdos que se hagan con la futura presidenta Claudia Sheinbaum (Morena) en materia presupuestal y en su momento se verá “si pisa el acelerador”. ¿Será que don Manolo dice la verdad?

