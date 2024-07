Despeja dudas Sergio Salomón Céspedes: se queda al frente

El que estaba en la disyuntiva de elegir entre lo importante y lo urgente en Puebla, nos platican, es el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina (Morena). Nos detallan que la primera opción era seguir en su cargo como mandatario estatal hasta su conclusión el próximo 13 de diciembre y la alternativa era atender “el canto de las sirenas” que lo colocaban en el gabinete legal o ampliado de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo (Morena), pero don Sergio aseguró que su apoyo a doña Claudia siempre ha sido incondicional y sin pedir nada a cambio, por lo cual dejó en claro que de momento su deseo es cerrar de la mejor forma su gobierno, lo cual no es cosa menor en una entidad que en los últimos 10 años ha tenido ocho gobernadores. ¡Qué tal!

Evaden condiciones de escuelas

Mientras en la mayoría de los estados hay lluvia, nos comparten que en Baja California Sur la temperatura es de hasta 40 grados y los que la están padeciendo son los alumnos de varias escuelas, por el riesgo de los “golpes de calor”, más porque no pueden encender el aire acondicionado porque “revienta” el sistema de energía y ocasiona apagones. Nos explican que esta situación tiene fúricos a los padres de familia contra la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la titular de Finanzas estatal, Bertha Montaño Cota (Morena), ya que desde hace un mes doña Bertha tiene la solicitud por 230 mil pesos para que se hagan los arreglos necesarios en los planteles, incluso para pagarle a CFE, pero “no suelta prenda” y eso sí, “los tiene más calientes que el calor del sol”. ¡Ups!

Regresó “sin pena ni gloria”

El que “nomás no dio una” en Sinaloa, nos comparten, fue al alcalde de Angostura, Miguel Ángel Angulo Acosta (Morena), quien se postuló para la reelección y perdió, pero lo peor fue que “juró y perjuró” que no retornaría a completar su trienio si perdía o ganaba y fue lo primero que hizo. Nos cuentan que su regreso al ayuntamiento levantó fuertes críticas, tanto de la población como de su mismo partido, ya que su petición de licencia se supone que era definitiva y el Congreso local había nombrado como edil sustituto a César Mascareño Reyes (Morena), a quien ya le dieron las gracias para que don Miguel Ángel regresara “sin pena, no gloria” a sus últimos días de funcionario y salga por la puerta de atrás. ¡De pena ajena!