De diputados y “malos entendidos”

Menuda polémica se levantó en el Congreso de Sinaloa, nos cuentan, por un discurso poco claro que sólo abonó al encono de morenistas e integrantes del Partido Sinaloense (PS). Nos explican que la discusión era sobre la propuesta de revocación de mandato y los del PS reprochaban a Morena su negativa con dicha ley cuando el legislador José Manuel Luque Rojas (Morena) subió a tribuna y dijo: “Este partido (el PS), que no ha tenido más que un solo dirigente (Héctor Melesio Cuén Ojeda) desde que se fundó y no va a tener otro hasta que se muera, que espero que sea en estas elecciones”, y aunque varios saben que se refería al partido, los “malaleche” lo acusan de haberle deseado la muerte a don Melesio y hasta pidieron protección, mientras don José Manuel dice que no se disculpará. ¿Y qué tal tu ambiente laboral?

Los herederos de la corona

Desde Nuevo León nos comentan que parece estar de moda, entre los poquitos alcaldes del PRI, tratar de heredar su cargo a sus hijos en el próximo proceso electoral. Nos relatan que el alcalde de Apodaca, César Garza Villarreal (PRI), no niega que su sueño es pasar la estafeta a su hijo César Garza Arredondo (PRI), y “en un acto de humildad” dice que sería capaz de renunciar a sus aspiraciones a un escaño (qué generoso), mientras que la alcaldesa de Ciudad Guadalupe, Cristina Díaz Salazar (PRI), ya ve como sucesor a su vástago Tomás Montoya Díaz (Morena). Estas sí son historias “reales” ¡Ajúa!

Rupturas y candidaturas en BCS

Nos comparten que el PAN de Baja California Sur comenzó con fractura su proceso para elegir candidatos. Todo inició, nos dicen, con el diputado local Rigoberto Mares Aguilar (PAN), quien se registró como precandidato a la alcaldía de La Paz con cierto apoyo de la estructura del albiazul, lo que enfureció a la consejera política Alicia Uribe Figueroa, quien quería esa candidatura y “se le fue a la yugular”, pues denunció “dedazo” y la violación del principio de alternancia, pues le tocaría a una mujer ser candidata al cargo. Nos señalan que lo que más enojó a doña Alicia es que la supuesta imposición sería impulsada por una mujer: la senadora Guadalupe Saldaña Cisneros, líder estatal del blanquiazul. ¡Vaya lío!