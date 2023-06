David Monreal “se cuelga medalla” de baja de gas

El que aprovechó para “hacer caravana con sombrero ajeno” en Zacatecas, nos platican, fue el gobernador David Monreal Ávila (Morena), pues anunció “con bombo y platillo” que, “gracias a sus gestiones y buena relación”, la secretaria de Energía, Rocío Nahle García (Morena), le anunció que “se había aprobado” la reducción del precio del gas natural en su entidad, donde tienen de las tarifas más altas del país. Sin embargo, nos explican, los precios de este combustible no los fijan las autoridades mexicanas, sino que son internacionales, varían según la oferta y la demanda y actualmente han bajado por la temporada de calor en que desciende el consumo, por lo que varios le pidieron a don David no “colgarse medallas” ajenas, ya que cuando llegue el frío se le acabará el argumento. ¡Ouch!

La grúa que nadie sabe

Desde Guanajuato, nos cuentan, “varias cejas se quedaron levantadas” luego de que una grúa del municipio de Salamanca fue utilizada para colocar un anuncio para promocionar a Adán Augusto López Hernández (Morena), previo a su visita de este miércoles. Nos indican que el alcalde morenista, Julio César Prieto Gallardo, olímpicamente “se lava las manos”, mientras que los ediles morenistas aseguran que el vehículo fue contratado por un particular, aunque no transparentaron el nombre del contratante ni el costo ni se mostró el comprobante de pago que presuntamente expidió la Tesorería. Además, la síndica del ayuntamiento, Alma Angélica Berrones, jura que el contratante de la grúa pagó por el servicio acorde a las disposiciones administrativas y que el contenido de la lona no es responsabilidad del municipio. ¡Qué tal!

Sin brincarse las trancas

El que busca en Baja California “no quedar en desamparo” a pesar de haber salido de Morena, nos comparten, es el senador Jaime Bonilla Valdez (PT), pues para dejar en claro que sigue con la 4T misteriosamente fueron colocados espectaculares por todo el estado en los que aparece don Jaime al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador, el logotipo del PT y la leyenda: “él está con la 4T”. Nos indican que don Jaime explicó en su momento que su llegada al PT fue porque los morenistas ya no lo quisieron, pero no faltaron quienes aseguran que no quiso correr la misma suerte que el candidato del PT en Coahuila, Ricardo Mejía, quien “dio un salto al precipicio” y ahora “es el expulsado del paraíso guinda”. ¡Zas!