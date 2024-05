La que está generando revuelo en Jalisco, nos cuentan, es la candidata de Morena al Gobierno del estado, Claudia Delgadillo, pero no precisamente por la calidad de sus propuestas. Resulta que en el debate del pasado sábado, en Puerto Vallarta, la morenista aseguró que va a “robustecer el tema de la corrupción”, pero eso no fue todo. Nos dicen que el domingo llegó a un evento en “estado inconveniente”, su equipo la tuvo que sacar y todo quedó en video. Ante las críticas, doña Claudia salió a aclarar que ella no toma porque tiene un riñón trasplantado, lo que generó aún más dudas sobre su salud y muchos se preguntan si estará apta para gobernar.

Queda mal Instituto electoral

Los que “están en medio de la tormenta” en Morelos, nos cuentan, son los consejeros electorales del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) luego de la pésima organización del primer debate de candidatas a la gubernatura. Lo peor, nos explican, es que la consejera presidente del organismo, Mireya Gally Jordá, convocó al segundo debate para el 17 de mayo, pero la morenista Margarita González Saravia ya dijo que no acudirá y sólo falta saber si Lucía Meza, de la coalición opositora, y Jessica Ortega de la Cruz, de MC y Morelos Progresa, quieren debatir entre ellas. Ya se prevé un duro golpe a la autoridad de doña Mireya. ¡Zas!

Llega prepotente alcalde suplente

Desde Chihuahua, nos cuentan que el que llegó “con la espada desenvainada” al ayuntamiento de Ciudad Juárez fue el alcalde suplente Martín Chaparro Payan (Morena), quien se quedó en lugar de Cruz Pérez Cuéllar (Morena), en campaña para la reelección. A pesar de que varios pensaron que su ejercicio sería sólo de trámite ha provocado ya discusiones, incertidumbre y hasta miedo, pues despidió personal e intentó destituir al titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para mostrar su poder, pero no lo logró. Además, nos confían, los regidores ya no lo aguantan, pues acusan que no los recibe ni para tratar temas importantes, por lo que a más de uno en la presidencia municipal le urge que pasen las elecciones y que todo vuelva a la normalidad. ¡Qué tal!