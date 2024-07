Candidata derrotada no puede superar la pérdida

Para sorpresa “de propios y extraños” en Guanajuato, nos platican, llamó la atención el poder de convocatoria que tuvo la gobernadora electa Libia Dennise García Muñoz Ledo (PAN), pues se reunió con los alcaldes electos de Morena de Celaya, Salamanca, Comonfort y Villagrán para aligerar las relaciones y poder trabajar más en coordinación, y todos posaron muy sonrientes para la foto. Sin embargo, nos indican que, en contraste, la que no puede digerir aún el resultado de las urnas es la excandidata morenista Alma Alcaraz Hernández, quien dice que sigue en espera del fallo del Tribunal Electoral del Estado a la impugnación que promovió por los resultados de la jornada electoral. ¡Ya supérelo!

Descartan en SLP pleito con Morena

Desde San Luis Potosí nos comentan que pese al ruido que generan algunos sectores de Morena en la entidad, molestos por la derrota que sufrió Rita Rodríguez (Morena) en la elección para el Senado, y que augura pleito con la futura titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, hermana de doña Rita, lo cierto, nos dicen, es que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona (PVEM) tiene una fuerte alianza con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, a quien entregó un paquete de obras a desarrollar en la entidad y ya preparan su próxima visita al estado, junto al presidente. ¡Qué tal!

Senadoras fallan como promotoras

A las que les aplicaron el “no me defiendas comadre” en Hidalgo, nos cuentan, fue a la senadora María Merced González González (Morena) y a la legisldora electa Simey Olvera Bautista (Morena), durante su participación en una asamblea informativa sobre la reforma al Poder Judicial. Nos relatan que doña María Merced no supo explicar las bondades de la iniciativa y era evidente que ni ella entendía, mientras que doña Simey criticó que los magistrados y jueces permanecen mucho tiempo en su cargo, por lo que no faltó quién le recordara que ha vivido del erario mucho tiempo, pues ha sido diputada local, diputada federal, funcionaria estatal y, próximamente, senadora por seis años. ¡Zas!