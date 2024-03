Buscan lugar a aspirante incómoda

A la que “le buscan un huequito” en Guanajuato, nos comentan, es a la exalcaldesa de León, Bárbara Botello Santibáñez (Morena), luego de que “de golpe” la Comisión Nacional de Elecciones de Morena le quitó la candidatura a la presidencia municipal de esa ciudad. Nos detallan que la dirigencia local abrió la posibilidad de que doña Bárbara sea postulada como candidata a diputada local y hasta el dirigente estatal, Jesús Ramírez Garibay, aseguró que tiene las puertas abiertas, aunque en un comunicado Morena precisó que el órgano interno de elección cambió de candidata porque doña Bárbara “omitió informar las sanciones y procedimientos jurídicos que enfrenta, derivados de su gestión en cargos públicos”. ¡Zas!

¿Austeridad morenista?

Donde hubo “varias cejas levantadas”, nos cuentan, fue entre los morenistas en Nuevo León, pues a 15 días del inicio de campañas para diputados federales y senadores no se ve propaganda de los 14 aspirantes que van a la Cámara Baja y sólo se nota la que promueve a la dupla que va por un escaño: Waldo Fernández González (Morena) y Judith Díaz Delgado (Morena). Nos dicen que varios no se explican el porqué de esta apatía, cuando se suponía que se apostaría por el legislativo, pero la dirigencia estatal sólo dice que no hay recursos y que los candidatos deberán poner de su bolsa. ¿Será parte de la tradición regia de no gastar?

Una campaña llena de espinas

En Baja California Sur nos platican que para Homero Davis Castro (Morena), exsecretario general de Gobierno, la campaña por un escaño del Senado “no ha sido un día de campo”. En una de sus giras, nos relatan que se topó con derechohabientes del IMSS que le reclamaron que cuando fue director de dicho instituto no hizo nada por ellos; en otro evento, en La Paz, madres buscadoras acusaron a don Homero de no interesarse por su causa ni por los niños en orfandad y de paso criticaron a la presidenta honoraria del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia (SEDIF), Patricia López Navarro, esposa del gobernador Víctor Castro Cosío (Morena), pues ventilaron que ni ella las ha atendido, pero sí anda bien puesta en los eventos de don Homero. ¡Auch!