“Borran” a expriistas desleales de galería en Sinaloa

Donde el rencor “está de a peso”, nos cuentan, es en el PRI de Sinaloa donde la dirigente local Paola Gárate Valenzuela aplicó literal eso de “no quiero verlos ni en pintura”. Nos explican que en la sede estatal del tricolor hay una enorme galería con las fotos de todos los exlíderes, pero un buen día fue cerrada presuntamente para darle unos retoques y en su reapertura desaparecieron las fotos de los últimos tres presidentes: Rosa Elena Millán Bueno, Jesús Valdez Palazuelos y Cinthia Valenzuela Langarica, quienes ahora, casualmente, son simpatizantes de Morena. Para justificar los cambios, doña Paola afirmó que esa galería “era una memoria de agradecimiento a la lealtad y la congruencia ideológica”. ¡Vaya pedradón!

Alcaldesa peregrina de Ixmiquilpan

La que busca “un milagrito” en Hidalgo, nos platican es la alcaldesa de Ixmiquilpan, Araceli Beltrán Contreras (Morena), pues se dio a la tarea de acompañar una peregrinación católica de su municipio hasta la Basílica de San Juan de los Lagos, la cual pasó por el Cerro del Cubilete, donde está la estatua monumental del Cristo Rey. Nos indican que, aunque doña Araceli jura y perjura que no descuidará sus tareas municipales, no faltó quien criticó que realizara el periplo católico en días laborales y algunos con ironía aseguraron que busca en la fe los resultados que no ha dado, sobre todo en materia de seguridad, donde el municipio presenta varias deficiencias. ¡Zas!

Abren disputa por San Pedro

En Nuevo León, nos comparten que la contienda por la presidencia municipal de San Pedro Garza García, considerado el municipio más rico de México, se podría poner mejor que las peleas del Canelo Álvarez, luego de que el actual alcalde independiente, Miguel Treviño de Hoyos anunció que dejará el cargo para hacer una pausa en su carrera política y atender a su familia, aunque varios lo ubican en busca de un escaño. En este escenario, nos indican que la activista y empresaria Lorenia Canavati Von Borstel (independiente) finalmente dio el sí a Movimiento Ciudadano (MC) para ser su abanderada en 2024, y se podría enfrentar al tres veces alcalde sanpedrino y empresario Mauricio Fernández Garza (PAN), quien recientemente anunció su intención de volver al ayuntamiento. ¡Que suene la campana!