Ante crisis migrante, titular del INM tiene otras prioridades

El que dejó a varios con la boca abierta en Chihuahua, nos cuentan, fue el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez (Morena), por la importancia que dio a su visita a esta ciudad hace unos días. Nos recuerdan que el estado vive una de las peores crisis por la llegada de migrantes, por lo que la gobernadora Maru Campos (PAN) ha solicitado apoyo federal para atender la problemática, sin respuesta. Don Francisco, nos dicen, estuvo en el palacio de gobierno, pero no para dialogar con doña Maru: “Vine a persignarme y a rendirle homenaje al cura Hidalgo, padre de la independencia”, respondió cuando se le cuestionó sobre su visita. Ni cómo ayudarlo.

Quiere alcalde un noveno turno

El que inició con el pie izquierdo la búsqueda de su reelección en Chiapas, nos comentan, es el alcalde de Comitán de Domínguez, Mario Antonio Guillén Domínguez (Morena), pues anda de pleito con los funcionarios de su ayuntamiento. Nos dicen que don Mario se peleó con el tesorero municipal, Guibber Horacio Pérez Zárate, porque la Auditoría Superior del Estado encontró irregularidades en el manejo del presupuesto y le reprochó airadamente que no sabe sumar, pero lo que más le preocupa a don Mario es que en las calles ya no es muy del agrado del “respetable”, pues no lo quieren otro periodo, serían ya nueve y eso es too much!

Apuesta por energías limpias

Desde Sonora nos comentan que esta semana brillará el Sol en Hermosillo, pues la ciudad será, por segundo año consecutivo, la sede del Segundo Foro Mundial de Energía Solar. Nos presumen que este encuentro contará con la participación el expresidente de Estados Unidos, William Clinton y el exalcalde de Los Ángeles, California, Antonio Villaraigosa, además de especialistas de Estados Unidos, China, Alemania y España, entre otros países. Nos dicen que el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán (PAN), está interesado en aprovechar bien su calidad de anfitrión pues uno de sus proyectos es transformar a la capital de Sonora en una “Ciudad Solar”, la cual ya puede presumir de algunos ejemplos en la materia, pues es el municipio con más patrullas eléctricas y también cuenta con programas que apoyan a familias y empresas locales que adoptan las energías limpias. ¡Qué tal!