Alistan relevo en dirigencia estatal de lo que queda del PRD

El que se podría sacar “la rifa del tigre” en Michoacán, nos cuentan, es el todavía diputado federal Mauricio Prieto Gómez (PRD), pues todo apunta a que será el próximo dirigente estatal de su “maltrecho” partido que, a decir de muchos, con los últimos resultados “está en terapia intensiva”. Nos indican que “si se avienta”, don Mauricio se tendrá que enfrentar a la frágil base de militantes y sin cuadros firmes, por ejemplo: todo indica que la ahora senadora electa plurinominal Araceli Saucedo Reyes, quien estaba más que apuntada para dirigir al sol azteca, “abandonará el barco” y se sumará a la bancada de Morena en cuanto llegue a la Cámara Alta, por lo que ahora el perredismo michoacano es “un castillo de naipes”. ¡Zas!

Con más baches que turistas

Desde Baja California Sur, nos comentan que los baches en Los Cabos son “huerfanitos”, pues todo mundo los padece, incluso en el corredor turístico, pero nadie se hace responsable. Nos detallan que el gobernador Víctor Castro Cosío (Morena) “se lavó las manos” y culpó a la Federación de no destinar recursos para mantenimiento de carreteras, mientras el alcalde Óscar Leggs Castro (PT) afirmó que sí hay programas de pavimentación, pero no dice dónde y, a pesar de eso, San José del Cabo recibió el distintivo de Barrio Mágico, por lo que varios ironizan que si van a llegar más visitantes, ojalá y no sea por tierra. Como dicen, “luz de la calle, oscuridad de la casa”. ¡Ups!

Polariza PRI a la Comarca Lagunera

Nos comparten que la zona de La Laguna se volvió “tierra de contrastes” entre priistas. Nos explican que mientras el exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez (PRI), se volvió el “fiel escudero” del dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas y lo defiende “a capa y espada” ante la más pequeña crítica, la alcaldesa de Gómez Palacio, Durango, Leticia Herrera Ale (PRI), criticó que don Alejandro tenga “en mira” su reelección en la dirigencia, pues dijo que era algo que, como priista, le daba tristeza y vergüenza y, de pilón, fue contundente: Alito Moreno terminará sepultando al PRI. ¡Auch!