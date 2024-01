Alertan deficiencias graves en salud de BCS

En Baja California Sur, nos cuentan que últimamente han crecido las quejas por los deficientes servicios de salud, tanto del IMSS como del ISSSTE, donde las citas para pacientes con cáncer se emiten hasta seis meses después de corroborado el diagnóstico, faltan medicinas, nadie les resuelve y la situación se complica. Nos indican que como el gobernador Víctor Castro Cosío (Morena) se la pasa presumiendo su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus constantes viajes a la capital del país, varios ciudadanos le piden que gestione para mejorar el servicio de salud, pues la entidad es la más alejada, cara y olvidada del país. ¡Menos foto y más trabajo!

Pelea a “tuitazos” por violencia

Desde Zacatecas, nos platican que se puso buena la pelea a “tuitazos” entre el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira Valdez, con el secretario general del gobierno de David Monreal Ávila (Morena), Rodrigo Reyes Mugüerza. Nos relatan que don Rubén tiró el primer golpe: “¡¡Arde Zacatecas!! No hay autoridad…” y acusó complicidad de Morena por guardar silencio y esconder información, a lo que don Rodrigo respondió “con un gancho” asegurando que en este sexenio sí se estaba combatiendo la violencia, la cual fue generada cuando él fue gobernador de Coahuila; lo acusó de haber “institucionalizado el crimen” y generar la migración de cárteles a Zacatecas. Ahora sí, “se sacaron los trapitos al sol”.

Hace berrinche por “reglas del juego”

Uno de los que “puso el grito en el cielo” porque su nombre no apareció en la lista de Morena en Sinaloa, nos comentan, fue el diputado federal Casimiro Zamora Valdéz (Morena), pues andaba tras la candidatura para alcalde de Guasave. Nos detallan que don Casimiro presume “a grito abierto” ser el más popular en su terruño y tener una “gran amistad” con Claudia Sheinbaum Pardo, pero acusó a los consejeros estatales de brincarse las trancas y no acatar los estatutos, aunque, nos dicen, don Casimiro no toma en cuenta que el Instituto Estatal Electoral fijó los criterios de equidad de género y en su municipio, Morena está obligado a postular a una mujer. Hay que leer las letras chiquitas, don Casi.