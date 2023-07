Alcaldesa de Tijuana da discurso incómodo sobre paternidad

La que “dejó más de una ceja levantada” en Baja California, nos platican, fue la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez (Morena), pues tuvo “tacto de elefante” para darle una “charla motivacional” a niños de primaria en su graduación, que resultó bastante incómoda. Nos detallan que doña Montserrat afirmó que, como ellos, provenía de un origen muy humilde, pero les soltó: “No sé, ¿quiénes de aquí tienen mamá o papá? bueno, pues así es la vida; si el papá se fue, qué bueno, para que no nos estorbe en la vida”, lo cual “dejó con la boca abierta” a varios de los asistentes, por lo que le recordaron que a veces si no se tiene un buen discurso es mejor recordar que “en boca cerrada no entran moscas”.

Le ganan al góber Cuitláhuac operación política

Desde Veracruz nos cuentan que el líder del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín (Morena), se ungió como el “operador estrella” de la aspirante a la candidatura de Morena a la gubernatura, la secretaria de Energía, la zacatecana Norma Rocío Nahle García (Morena), quien desde hace unos años se avecindó en Coatzacoalcos para poder competir. Sin embargo, nos indican que eso “le puso los pelos de punta” al gobernador Cuitláhuac García Jiménez (Morena), a quien muchos ven como jefe del morenismo estatal, pues se sintió ofendido por haber sido desplazado en la operación política, pero además se comenta que las acciones de don Javier generaron una fractura en el partido. ¿Se quedará don Cuitláhuac con el moretón?

Apapachan a edil de Juárez

Al que apapacharon desde la Federación en Chihuahua, nos comparten, fue al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar (Morena). Nos relatan que recientemente visitaron esta frontera la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Clara Luz Flores Carrales (Morena) y el titular de la Unidad de Políticas Municipales, Froylán Enciso Higuera (Morena), quienes presumieron la creación de la primera Dirección Especializada en Violencia Familiar y de Género en todo el país, y aprovecharon para darle su palmadita a don Cruz, pues indicaron que fue el mismísimo Presidente quien pidió que se le dé todo el respaldo y apoyo al alcalde, por lo que ahora el edil anda como pavorreal. ¡Qué tal!