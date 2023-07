Alcalde “muestra el cobre” contra habitantes

El que “mostró el cobre” y feo en Chiapas, nos cuentan, es el alcalde de Copainalá, Javier Vázquez Castillejos (PRI), pues “se fue como hilo de media” contra un grupo de habitantes que pedían su atención sobre unas obras. Nos indican que, a grito pelón, don Javier les reprochó que llegaran sin tener cita, “no los voy a atender ¿y qué?”, luego los amenazó con acusarlos por el delito de motín, del cual no alcanzarían fianza y se quedarían en el penal de El Amate (en el municipio de Cintalapa) y ante la queja de que llevaban mucho tiempo esperándolo, “el caballeroso” don Javier les reviró: “Ese no es mi pedo. Estoy ocupado. No me estoy rascando las pelotas”. ¡Qué elegancia la de Francia!

Cambian en BCS de prioridades

Desde Baja California Sur, nos comparten que arreció el despliegue de publicidad en favor de las corcholatas morenistas presidenciales, en el que presuntamente están atrás funcionarios estatales y municipales, aunque lo tengan prohibido. Nos detallan que cada día aparecen nuevos espectaculares en favor de Adán Augusto López, pero el más evidente es el grupo que apoya a Claudia Sheinbaum, encabezado por la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero (Morena), la cual metió acelerador y están tapizando colonias con lonas y bardas de propaganda, incluso sin permiso de los dueños, por lo que varios le recomiendan a doña Milena enfocarse en problemas como la falta de agua, que sí es urgente. ¡Uff!

Las batallas del rector

Nos comentan que el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, anda como “en la montaña rusa, de arriba para abajo”, luego del inicio de uno de los 10 procesos legales que tiene en su contra. Nos indican que la Fiscalía Anticorrupción informó que solicitó judicializar la carpeta de investigación, en la que aparece don Jesús con su antecesor Juan Eulogio Guerra Liera y los miembros de la Comisión de Adquisiciones universitarias, pero este proceso se podría caer, ya que se divulgaron datos de la investigación y tiene inconsistencias, por lo que don Jesús aprovecha para hacer presión usando a los estudiantes para reclamar injerencia a la autonomía universitaria. ¡Qué lío!