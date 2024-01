Alcalde desaparece del PRI y aparece en Morena

Desde Sinaloa, nos cuentan que “nadie sabe, nadie supo” cuándo el alcalde del municipio de Sinaloa, Rolando Mercado Araujo, cambió del PRI a Morena, donde apareció en la lista de aspirantes a la candidatura. Nos indican que la primera sorprendida fue la dirigente estatal del PRI, Paola Gárate Valenzuela, quien afirmó que don Rolando nunca le avisó que renunciaba a su militancia y se enteró hasta que lo vio en la lista “de la tienda de enfrente” y, aunque aseguró que la ley no permitirá que repita como presidente municipal por cambiar de partido sin avisar, lo cierto es que era el último edil priista en el estado; ahora sí, “está en vías de extinción”. ¡Auch!

Pese a violencia, fiscal ni se inmuta

Desde Guanajuato, nos comentan que “el horno no está para bollos”, por lo que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (PAN) requirió al fiscal Carlos Zamarripa Aguirre para que informe sobre la masacre de Salvatierra, que dejó 11 jóvenes muertos y 14 lesionados, a un mes de la tragedia, pues no se sabe nada sobre los responsables. Nos señalan que, en un encuentro privado, don Carlos le prometió que pronto informará sobre avances relevantes (aunque no le dijo cuándo), al tiempo de que don Diego le pidió terminar con los grupos criminales, lo cual generó más de una risa en los detractores de don Carlos, porque aseguran que, como decían las mamás de antes, “todo le entra por un oído y le sale por otro”.

Rompen la “bonita vecindad”

Donde se rompió eso de “una bonita vecindad”, nos platican, fue entre Hidalgo y Querétaro, pues “se armaron los dimes y diretes”, luego de la masacre de nueve personas en San Juan de Río la semana pasada. Nos relatan que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Querétaro, Guillermo Vega Guerrero (PAN), acusó a Hidalgo de ser un estado sin ley y lamentó la colindancia, a lo que el diputado hidalguense Osiris Leines Medécigo (PT) le reviró que sus dichos carecen de sustento y “evidencia suficiente”, pero además urgió a que su entidad asuma su responsabilidad en el caso y de paso le recordó que a Hidalgo le deben parte de su desarrollo, al aprovechar el agua y los recursos minerales. ¡Zas!