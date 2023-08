Alcalde de Sinaloa “ni picha, ni cacha, ni batea”

Desde Sinaloa, nos cuentan que el alcalde del municipio de Sinaloa, Rolando Mercado Araujo (PRI), ahora sí “metió las dos”. Nos relatan que hace unos días las balaceras entre grupos delictivos en su localidad ocasionaron el desplazamiento de 740 personas y mientras eso ocurría don Rolando andaba de vacaciones, pero lo peor es que no respondió ningún llamado, ni del gobernador Rubén Rocha Moya (Morena) y fue hasta que llegaron fuerzas federales cuando regresó. Sin embargo, nos dicen que para congraciarse con los desplazados, les llevó comida al albergue en Guamúchil, pero 26 personas resultaron intoxicadas, por lo que don Rubén ordenó que no se aceptaran nuevos donativos. “Mucho ayuda el que no estorba”.

Denuncian a fiscal anticorrupción

El que volvió a los reflectores en Tamaulipas (y no precisamente por algo bueno), nos platican, es el fiscal anticorrupción Raúl Ramírez Castañeda, pues su tocayo y titular de la Unidad de Inteligencia Financiera estatal, Raúl Hernández Chavarría, lo trae en la mira y lo denunció por presunto ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias y abuso de autoridad, de cuando encabezó esa unidad. Nos detallan que presuntamente entregó beneficios económicos a familiares y otorgó nombramientos a personas sin la preparación académica requerida, como el caso de su hijo Carlos Emiliano Ramírez y su cuñado Ricardo Pizarro, y aunque varios ven pleito personal entre “Raúles”, el fiscal aseguró que no renunciará a su cargo; o sea, que va para largo. ¡Zas!

Seguridad sí, pero sólo para jueces

Los que se quedaron “con el ojo pelón” y preguntándose “Oh, y ahora, ¿quién podrá defendernos?” en Jalisco, nos comentan fueron los habitantes del municipio de Teocaltiche, pues las autoridades judiciales prácticamente los dejaron a su suerte. Nos indican que el Poder Judicial del estado, encabezado por Daniel Espinosa Licón, decidió mover de Teocaltiche (municipio ubicado en los límites con Zacatecas) y sacar a toda su gente, debido a que desde hace cinco años la violencia va en aumento y les está afectando en esa zona, por lo que ahora, a su regreso de vacaciones, los integrantes del Consejo de la Judicatura del estado sesionaron para determinar que el Juzgado de Primera Instancia que estaba en ese municipio se mude al de Villa Hidalgo “para mayor seguridad”. ¡Qué tal!