“Afilan” priistas a suspirantes en Veracruz, pero…

Donde podría aplicarse eso de “Dios dispone y el diablo descompone”, nos comparten, es en Veracruz, pues son marcados los gallos que tiene el PRI para la candidatura a la elección de gobernador de 2024. Nos detallan que la primera opción es el alcalde de Orizaba, el empresario Juan Manuel Diez Francos, y la segunda es el diputado federal José Francisco Yunes Zorrilla. Sin embargo, nos señalan que los malquerientes dicen que los priistas se toparán con al menos dos “peros”: ver si el PAN los deja encabezar la alianza y ver si las autoridades electorales no determinan que la candidatura debe ser para un mujer, por aquello de la equidad. El camino es aún largo.

¿Alistan la nueva generación?

Desde Nuevo León nos platican que Fernando Canales Stelzer, hijo del exgobernador Fernando Canales Clariond (PAN), asumió como presidente de la Canaco de Monterrey, cargo que también ocupó su padre en el periodo 1977-1978. Nos refieren que el joven Fernando renunció en 2011 al PAN y por un tiempo estuvo coqueteando con el movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero después se concentró en las actividades empresariales, aunque nos indican que dicha cámara ha sido catapulta para cargos públicos, como su papá o Alejandro Chapa, exalcalde de San Pedro, o José Luis Coindreau, exsecretario general de Gobierno con Canales. ¿Será que se anime a dar el brinco?

Incertidumbre en burocracia

Donde comenzaron a sonar las alarmas en Durango, nos comentan, es entre los empleados del municipio de Gómez Palacio, pues más de uno teme que su quincena esté en riesgo. Nos detallan que presuntamente al ayuntamiento gobernado por Juana Leticia Herrera Ale (PRI) no le salen las cuentas y anda “centaveando”, pues según se comenta en los pasillos, un reflejo de eso es lo que pasa con el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT), instancia que no ha recibido el apoyo que periódicamente le da el municipio y no había tenido nunca un retraso, por lo que más de uno se ve preocupado y anda rezando para que los pagos a trabajadores no estén en peligro. Así que algunos ya recomiendan cruzar los dedos y sacar calculadora.