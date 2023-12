Acusan a directora del Instituto de la Juventud y el Deporte de robo

La que está en el ojo del huracán en Tabasco, nos platican, es la directora del Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco (Injudet), Jessyca Mayo Aparicio (Morena), quien es señalada por un reportero de haberle robado su celular cuando pretendía entrevistarla sobre las pésimas condiciones en las que se encuentra la alberca olímpica y hasta denuncia presentó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de robo y los que resulten. Nos indican que doña Jessyca aspira a ser diputada federal y aunque sus cercanos aseguran que no tiene antecedentes de ser una mujer violenta y “jura y perjura” que no es cierto, varios comentan en los pasillos que ahora el caso está en manos de la fiscalía y habrá que ver qué tanto le afecta en sus aspiraciones. ¡Qué tal!

Tropieza alcalde por presumido

El que “tropezó y ni cuenta se dio” en Durango, nos comentan, fue el alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera (PRI), por andar de presumido en causas de género. Nos relatan que don Homero inauguró hace unos días “muy gallardo” un refugio temporal a mujeres víctimas de la violencia y el acto lo presumió en sus redes sociales y en cuanto medio tuvo a su alcance. Sin embargo, nos explican, el acto prendió a colectivas y activistas, pues le reclamaron que estos refugios deben ser discretos, en la medida de lo posible, porque precisamente buscan proteger a la mujer y darle un espacio íntimo y seguro, por lo que acusaron a don Homero de hacerlo por salir en la foto. ¡Qué indiscreto!

Informe con “tufo” a campaña

El que aplicó el 2x1 en Morelos, nos comparten, fue el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado (PAN), pues en su Segundo Informe de Gobierno de una vez inició su precampaña para buscar la reelección por la alianza opositora para los comicios de 2024. Nos relatan que en el evento no pudieron faltar los acarreados que no dejaron de gritar “reelección” a lo que don José Luis no pudo resistir y de una vez anunció que buscaría repetir en el cargo, arropado por la alianza opositora del PRI, PAN y PRD, y hasta el líder nacional del blanquiazul, Marko Cortés, acudió para darle “su palmadita en la espalda” y de paso criticar al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo (Morena).