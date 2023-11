A “gallo” de MC se le indigesta alianza Kumamoto-Morena

Al que parece “le está dando frío” en Jalisco, nos platican, es al alcalde con licencia de Guadalajara y virtual precandidato de MC a la gubernatura, Pablo Lemus Navarro, pues “le hizo ruido” la alianza de Morena en la que se montaron Pedro Kumamoto Aguilar y su partido Futuro, pues “la jugada” le cambia los cálculos electorales. Aunque don Pablo aparenta estar “echado para adelante”, asegura que no le afectará y que de todos modos ganará, nos indican que desde el fin de semana no ha estado de buen humor y aprovechó varios foros donde estuvo para criticar al joven Kumamoto acusándolo de incongruente y de traicionar a la gente, por lo que varios se preguntan: “¿Será que también se sintió traicionado?” ¡Ay Jalisco, no te rajes!

Tunden activistas a secretario

Como dicen que “mal empieza la semana para el que ahorcan en lunes”, nos cuentan que así le pasó al encargado de despacho de la secretaria de Gobierno de Veracruz, Carlos Juárez Gil (Morena), quien intentó desactivar una protesta de familiares de personas desaparecidas que montaron desde temprano un plantón en palacio de gobierno. Nos detallan que las activistas, en su mayoría madres de familia, exigían hablar con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez (Morena) al que le reprochan que en campaña ellas sí lo escucharon y ahora “ni una mirada les da”, por lo que “al quite” le entró don Carlos, quien intentó hablar con ellas, pero presuntamente un empleado de gobierno las llamó “locas”, lo que generó que se molestaran, se rompiera el diálogo y don Carlos saliera “con más pena que gloria” y varios se preguntarán ¿y dónde está don Cuitláhuac?

Denuncias para dar y repartir

Desde Zacatecas, nos comparten que las dirigencias estatales del PRI-PAN-PRD “afilaron las navajas” y juntos acudieron a denunciar ante el INE al gobernador David Monreal Ávila (Morena), así como a una decena de alcaldes morenistas y funcionarios públicos que anduvieron “de huelemoles” en horas hábiles aplaudiendo, promoviendo y hasta comiendo gorditas de horno con la precandidata presidencial, Claudia Sheinbaum (Morena), hace unas semanas por estas tierras. Nos indican que, en ese paquete de denuncias por inequidad en el proceso electoral federal, el Frente Amplio por México también va contra el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, ya que es un medio público que transmitió el evento de doña Claudia. Sí que se sirvieron “con la molera”.