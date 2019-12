A una década, no llega justicia para 69 expolicías

A quienes la justicia no les ha llegado ni una década después, nos platican, es a 69 expolicías de Pachuca, Hidalgo, quienes durante la llamada guerra contra el narco, en 2009, fueron encarcelados acusados de delitos contra la salud, que no cometieron. El tema, nos dicen, es que después de sufrir todo tipo de maltratos dentro de prisión, los exelementos fueron liberados, pero ni con una disculpa, y quedando con antecedentes penales que a la fecha les impiden trabajar. Pero eso no es todo, nos mencionan, ya que sus demandas de justicia han sido ignoradas por los gobiernos del pasado, empezando por el del senador Miguel Ángel Osorio Chong (PRI), quien fungía como gobernador cuando ocurrió la detención de los y las 69, luego de acusaciones de un testigo que no existió. Ahora, nos dicen que para el cierre de 2019, la demanda de las víctimas ha llegado a manos del Congreso local. ¿Será que ahí sí encontrarán reparo?

Imposible combatir corrupción: fiscal

Nos cuentan que el vicefiscal anticorrupción de Yucatán, Enrique Goff Ailloud, sorprendió a propios y extraños al reconocer públicamente que acabar con la corrupción es imposible. Fue en el marco de una mesa de diálogo sobre acciones anticorrupción, nos explican, donde el vicefiscal dijo que combatir y acabar con este flagelo es una utopía, lo que dejó con la boca abierta a quienes lo escucharon, aunque para aminorar el golpe don Enrique también postuló que hay que desmitificar que la corrupción es parte de la cultura mexicana. Tan hondo calaron sus dichos, nos dicen, que hasta salió quien preguntó si de verdad puede con su chamba o sólo engrosa la nómina de los llamados funcionarios calienta-silla. ¡Auch!

Secretarios se van... con tarjeta roja entre los pies

Diciembre, nos revelan, será el último mes para dos secretarios del gabinete del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo (PES), quienes se preveía saldrían la semana pasada, pero tras un acuerdo se quedarán hasta enero de 2020. El rompimiento de los funcionarios con don Cuauhtémoc, nos confían, es irreparable y, al parecer, son varias faltas cometidas por sus colaboradores las que provocaron tarjetas de amonestación y a la postre la tarjeta roja. Por cierto, nos señalan que tan fuerte sonó el silbato de expulsión la semana pasada, que el gobernador tuvo que salir a cancha y callar rumores, señalando él mismo que los tiempos para sus secretarios están por terminar. Así, nos dicen, habrá dos sin Día de Reyes.

La conversión del senador opositor

Al que nuevamente le tundieron, nos señalan, fue al senador por Nuevo León, Samuel García Sepúlveda (MC), luego de que éste publicara en sus redes sociales una efusiva felicitación a la extitular del SAT y ahora ministra de la Suprema Corte, Margarita Ríos-Farjat. El tema, nos indican, es que don Samuel se ha dedicado a rechazar todo lo que proponga el gobierno de la 4T o el bloque mayoritario de Morena y sus aliados, por lo que alegrarse de este nombramiento cayó de extraño. Sus opositores, nos dicen, lo acusan de ponerse amable para alcanzar algunos de sus intereses personales. ¿Será verdad o sólo tuvo una repentina conversión?