Tras codearse con Yalitza y De Niro, góber desaparece

Nos cuentan que en Baja California Sur quien sorprendió a más de uno fue el gobernador Carlos Mendoza Davis (PAN), pues durante la contingencia por la tormenta tropical Raymond no se le vio en las reuniones del Consejo de Protección Civil. Así, nos dicen, quien salió al quite fue el secretario de Gobierno, Álvaro de la Peña Angulo, mientras que el panista sólo se apareció en Twitter con avisos del clima. Eso sí, nos recuerdan, días antes, el góber se dejó ver con estrellas de Hollywood en el Festival de Cine de Los Cabos y hasta presumió fotos con Yalitza Aparicio y Robert De Niro. Ante ello, nos comentan, sus críticos ya se preguntan si don Carlos de plano se tomó un descanso o si se le atravesó un pendiente, pues aunque su equipo aseguró que estaba en Los Cabos, no difundió ninguna actividad aparte de su asistencia a dicho festival. Al parecer, nos comparten, el panista olvidó lo importante que resulta para la ciudadanía que el mandamás de la entidad tome las riendas en estos temas.

Pachanguean en plena oficina

Desde Altamira, Tamaulipas, nos platican que varios trabajadores de la Secretaría de Bienestar Social (Sebien) tuvieron la ocurrencia de armar una “convivencia” para el desestrés laboral. El detalle, nos señalan, es que la pachanga tuvo lugar en las oficinas de la delegación en esa ciudad y las escenas circularon en redes sociales. Como consecuencia, el titular de la Sebien, Rómulo Garza, dio de baja a los fiesteros por orden del gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, al afirmar que no se tolerarán actos de indisciplina que causen un perjuicio al funcionamiento de la administración pública, además de que no se permitirá el uso inapropiado de las instalaciones. ¡Qué caro les salió la fiestecita!

Sonorenses, ansiosos por la gubernatura

Quien está bien apuntada para contender por la gubernatura de Sonora en 2021, nos aseguran, es la diputada María Dolores del Río. Para muestra, nos hacen saber, la legisladora no dudó en asegurar: “Mis respetos para Ricardo Bours, pero yo voy como candidata al gobierno del estado por Movimiento Ciudadano”. Ello, nos dicen, debido a que don Ricardo, exalcalde de Ciudad Obregón y hermano del exgobernador priista Eduardo Bours, anda por la libre desde enero, cuando renunció a 41 años de militancia en el PRI, enfocándose en extender su red de amigos y buscando apoyo para contender por ese encargo. Además, nos comentan, la emecista podría medirse con el actual exedil de Hermosillo Ernesto Gándara (PRI), quien se metería al ruedo con la potencial alianza PAN- PRI. El gallinero anda muy alborotado.

¿Delegado del IMSS aspira a nuevo puesto?

En Zacatecas, nos cuentan, parece que el delegado del IMSS en la entidad, Manuel Cavazos Melo, busca agradar a su jefe Zoé Robledo para integrarse a su equipo de trabajo a nivel nacional. En ese sentido, nos detallan, el funcionario fue felicitado por sus superiores, luego de que posicionó a su delegación en el segundo lugar del ranking 2019 de evaluaciones de esa dependencia, detrás de Tlaxcala, escalando 31 posiciones respecto al año anterior. Ahora, nos dicen, habrá que ver si este logro le alcanza a don Manuel, quien hace nueve meses llegó a su cargo con pocas expectativas por su fama de ser el cupido entre la clase política y el mundo de la farándula.



***En la imagen Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur. Foto: Archivo. EL UNIVERSAL