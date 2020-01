Piden expulsión en cancha de Cuauhtémoc Blanco

Desde el círculo cercano al gobernador morelense Cuauhtémoc Blanco, nos revelan, comienzan a incomodar los problemas que genera el director del Instituto de Educación Básica, Eliacin Salgado de la Paz. Resulta, nos mencionan, que don Eliacin tiene abiertos varios frentes de batalla con el magisterio morelense, a pesar de que en el instituto tiene a por lo menos tres exlíderes del SNTE local, lo cual le ha generado problemas con sus superiores. Además, nos cuentan, los focos se prendieron para Salgado de la Paz luego de la visita del Presidente al estado, en la primera semana de enero, cuando él fue el único que llegó con un contingente para gritar vivas, como para quedar bien con AMLO. ¿Le tocará tarjeta roja o una amonestación?

AMLO al beisbol, Tello al basquetbol

El que anda muy emocionado y echando porras, nos cuentan, es el gobernador zacatecano Alejandro Tello (PRI), debido a que su equipo de basquetbol profesional, Mineros de Zacatecas, finalmente en esta temporada ha tenido varios triunfos consecutivos, al colocarse en el playoff de la serie final de la zona Este. Pero lo interesante de esta pasión, nos explican, es que hace dos años y medio la franquicia del equipo fue comprada por el gobierno estatal, por lo que ahora hay quienes comparan a don Alejandro con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien su gusto por el “rey de los deportes” lo ha llevado a impulsar el beisbol en el país. Por cierto, nos dicen que ante las críticas por el tema, el priista ha salido a decir que prefiere ver a un niño que “tenga como ídolo a un basquetbolista con un balón y no a un sicario con un arma”.

Por discriminación, Chiapas pudo perder un médico

En camisa de 11 varas, nos dicen, se metió el rector de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), Jorge Luis Zuart Macías, luego de protagonizar un bochornoso episodio con un estudiante tzotzil, a quien la casa de estudios no aceptó en su matrícula, a pesar de haber aprobado el examen de admisión para la carrera de médico cirujano. El tema, nos dicen, acaparó los reflectores, luego de que el joven Fabián Santiz denunciara discriminación por parte de la universidad ante Derechos Humanos, pues pese a cumplir con los requisitos, le negaron el ingreso bajo el argumento de que no libró la prueba sicométrica. Pero ahí no paró el asunto, nos detallan, pues a la denuncia del futuro médico se sumaron protestas desde otras trincheras, lo que hizo colapsar a don Jorge Luis, quien finalmente reconoció que hubo errores en el proceso de admisión e incorporó a Fabián a sus aulas. ¡Qué tal!

¿Tendrá México un estado número 33?

Desde Torreón, Coahuila, nos dicen que al alcalde Jorge Zermeño (PAN) le dio por hablar de “divorcios territoriales”, afirmando que existen las condiciones culturales y económicas para que en un futuro se logre la entidad 33 en el país, es decir, el estado de La Laguna. El planteamiento, nos señalan, llegó luego de las declaraciones del diputado federal Porfirio Muñoz (Morena), quien hace unos días, tras pedir un minuto de silencio por las víctimas en el Colegio Cervantes, dijo que existe una fragilidad en las instituciones de la Comarca Lagunera, por lo que debería replantearse aquella idea de conformarse como un estado independiente, que se ha propuesto por años en la región. ¡Ups!