Mentira, mamá del niño de Coahuila no fue asesinada

Ahora que las clases se reanudaron en el Colegio Cervantes, de Torreón, Coahuila, donde hace una semana un menor asesinó a su maestra y luego se suicidó, nos dicen que hubo un tema que salió a colación y fueron los dichos del secretario de Gobierno de Durango, Adrián Alanís Quiñones, quien en días pasados declaró que la madre del niño que disparó había sido asesinada. Las declaraciones de don Adrián, nos revelan, molestaron bastante a la gente de la fiscalía de Coahuila por una sencilla razón: que no eran ciertas, ya que la mamá del pequeño falleció en una operación y fue la abuela materna a quien asesinaron años atrás. Pero eso no es todo, nos detallan, pues en el cuarto de guerra de la fiscalía coahuilense no se habla de otra cosa, sino de que el funcionario duranguense únicamente quiso entrometerse en temas que no le incumbían. Por cierto, como dato final, nos señalan que tras ser desmentido, a Alanís ya no le quedó de otra que hacer como las avestruces.

Se le pierde Chiapas ¡en Chapultepec!

A quien se le perdió la brújula, por confundir Chapultepec con Chiapas, nos platican, fue a la exsenadora María Elena Orantes (Chiapas Unido), quien de forma reciente compartió una foto en sus redes sociales con el mensaje “Saludos desde el Cañón del Sumidero, en mi tierra chiapaneca”… pero portando un chaleco salvavidas con el logo del lago de Chapultepec, en la Ciudad México. Tras el tropezón, nos señalan, usuarios de redes no la perdonaron y de inmediato comenzaron a burlarse y hasta a hacerle memes. Al final, nos dicen, doña Elena no tuvo más alternativa que borrar el post y aguantar nuevas críticas de quienes acusaron que ni jubilada de la política deja de “engañar a la gente”. ¡Auch!

A promover Sinaloa en el extranjero… con folletos

Nos platican que la mano de la austeridad alcanzó al presidente municipal panista de El Rosario, Sinaloa, Manuel Antonio Pineda Domínguez, porque no podrá viajar a Europa para promover la región en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, España, debido a que vio los número de la tesorería y mejor decidió quedarse. Pero para no cruzarse de brazos, nos dicen que don Manuel se puso a imprimir folletos con los atractivos de su municipio, para que los reparta en el viejo continente el alcalde morenista de Mazatlán, Guillermo Benítez Torres, a quien sí le alcanzó para ir. Ya veremos, nos indican, si a don Manuel le traen unos folletos para que conozca la capital española.

¿De chef a gobernador?

Nos cuentan que en Baja California Sur alguien ya anda cocinando su candidatura y se trata del secretario de Finanzas, Isidro Jordán Moyrón, quien por algunos ya es visto como el sustituto del gobernador Carlos Mendoza (PAN), para 2021. La razón, nos comparten, es que don Isidro representa al góber hasta en la sopa, y además de eso le ha dado por apapachar lo mismo a otros panistas, que a niños en colonias marginadas. Sin embargo, no todo es dulce, pues desde algunos frentes se duda de su repentina “sencillez y cercanía”, que recientemente lo hizo presumir cómo metía mano en la cocción de unas tortillas para un desayuno típico en su casa. ¿Amasará su candidatura como hizo con las tortillas?