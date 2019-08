Logos y “lujos” de Moreno Valle, desterrados por Barbosa

Desde tierras poblanas, nos platican que el gobernador Miguel Ángel Barbosa Huerta (Morena) se ha obsesionado con la era morenovallista, al grado de intentar borrar —literalmente— cualquier indicio de ese grupo político. Para empezar, nos dicen, fue a finales de julio cuando mandó retirar los logotipos de la administración de don Rafael Moreno Valle en el Auditorio Metropolitano, donde el 1 de agosto don Miguel Ángel emitió un mensaje tras rendir protesta como gobernador. Pero eso no es todo, nos señalan, pues ahora, ya en el cargo, el experredista no sólo ha decidido eliminar cualquier símbolo alusivo a los panistas en instalaciones oficiales, sino que se lanzó contra el palco deportivo del estadio Cuauhtémoc, que durante diversos gobiernos —de colores partidistas diversos— usaron exmandatarios para apoyar al equipo camotero. Barbosa, nos indican, buscará que esos lugares sean ocupados por el “pueblo” y, de paso, borrar de un plumazo la historia del pasado político de Puebla. ¡Qué tal!

Acusan extorsión... edil pide se disculpen

Quien de plano sorprendió, nos comentan, fue el alcalde de Ahome, Sinaloa, Manuel Guillermo Chapman Moreno (PT), luego de que se hiciera el ofendido y exigiera una disculpa pública a los miembros del sector privado por haber denunciado acoso e intentos de extorsión por parte de los inspectores municipales. A don Manuel, nos cuentan, no le cayeron bien los señalamientos y menos que la síndica procuradora convocara a los quejosos a interponen denuncias formales. Pero la cosa no quedó ahí, nos dicen, pues ahora los empresarios han acusado que hasta a sus negocios han llegado inspectores, quienes con actas y sellos les clausuran sus establecimientos bajo el alegato de que no cuentan con los permisos vigentes de uso de suelo. ¿Casualidad?

Como en invierno, edil de la tierra de la primavera

Nos dicen que al alcalde de Cuernavaca, Morelos, Antonio Villalobos Adán (Morena), Lobito, le está lloviendo por el deslinde sobre sus tareas en materia de prevención del delito, luego del abuso sexual y asesinato cometidos contra una menor de seis años. Don Antonio, según nos cuentan, supo de inmediato del crimen, pero guardó silencio bajo el argumento de que la policía se encuentra bajo el mando del Ejecutivo estatal, no obstante, sus asesores le recordaron que entre sus obligaciones se encuentra la prevención del delito. Pese a ello, nos confían, el morenista reviró y sostuvo que la violencia está desatada en todo el país, pero otra vez sus asesores le recordaron que Cuernavaca tiene activa una Alerta de Violencia de Género. Al parecer, este Lobito ni a “ovejita” llegó.

La alegría de no ser panista

A unos días de que el PAN expulsara de sus filas a varios diputados locales y a otros políticos de Baja California por haber aprobado la extensión de mandato del próximo gobernador, nos cuentan que una de las más despreocupadas es la presidenta municipal de Playas de Rosarito, Mirna Rincón Vargas. A la expanista, según nos confían, ni siquiera le cayó de peso el adiós obligado a su antiguo partido, pues existe una rencilla pasada por el nulo apoyo que recibió del blanquiazul, cuando compitió por ese ayuntamiento. Tan desligada andaba ya doña Mirna, nos dicen, que no sólo apoyó la ampliación de mandato, sino que hasta celebró la victoria de su sucesora… la morenista Aracely Brown. ¡Qué tal!



En la foto: Miguel Ángel Barbosa Huerta. ARCHIVO EL UNIVERSAL