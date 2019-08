¿La tía Tatis se anima por la Presidencia?

Desde Nuevo León, nos cuentan, el avispero morenista anda más que alborotado rumbo a las elecciones locales de 2021. Ello, nos detallan, porque entre la militancia guinda llama la atención que la diputada federal Tatiana Clouthier, quien consideran llevaría las de ganar en caso de contender por la gubernatura, no muestra interés alguno en ser la abanderada de su partido. En ese sentido, nos comentan, algunos aseguran que la hija de Manuel Clouthier no piensa ir por ese puesto, al abrigar sueños de mayor dimensión y no querer ser señalada como chapulín y mucho menos de usar al estado como mero trampolín político. Así, nos dicen, la tía Tatis se estaría reservando para ver cómo se mueven las aguas de aquí a 2024 e ir construyendo su propio proyecto a fin de buscar la Presidencia de la República y darle continuidad a la tan polémica Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador.

Corrupción, talón de Aquiles universitario

Nos platican que en el Instituto Tecnológico Superior de Lerdo y la Universidad Tecnológica de La Laguna Durango se está creando una bola de nieve que podría afectar al gobernador José Rosas Aispuro (PAN). El motivo, nos comentan, es que existen señalamientos de nepotismo, corrupción y conflicto de intereses por parte del director del ITSL, Israel Castro, y del rector del UTLD, Alfredo Villalobos, quienes precisamente fueron nombrados por don José. Para muestra, nos comentan, en la UTLD se dice que reinan los aviadores, así como las personas que no cumplen con su horario laboral y que incluso cobran en otras dependencias y en la iniciativa privada. En ambas instituciones, nos aseguran, ya se preguntan si el mandatario logrará ponerles un estate quieto.



Exdiputados, en la mira por desvío de recursos

En Morelos, nos dicen, varios políticos comenzaron a temblar luego de que el Congreso del estado se tomara muy en serio su papel fiscalizador, al encontrar irregularidades en manejos administrativos de exdiputados priistas, perredistas, emecistas y del Partido Socialdemócrata (PSD). Esta lista, nos precisan, está encabezada por el emecista Jaime Álvarez, excolaborador del exmandatario Graco Ramírez (2012-2018); Francisco Moreno, del PRI, y la perredista Hortensia Figueroa. Las revisiones preliminares, nos comparten, revelan un faltante de hasta 150 millones de pesos en el cual estarían involucrados los tres políticos. Y aunque doña Hortensia ya dio la cara, nada se sabe de don Jaime ni de don Francisco, a quienes ni los diputados de sus respectivos partidos han salido a defender. ¡Auch!



Delegado tamaulipeco, sin amigos en la entidad

El delegado del gobierno federal en Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal, sufrió tremendo desaire por parte de varios alcaldes. El asunto, nos platican, es que la semana pasada don José convocó a 35 de los 43 ediles para darles a conocer los recursos a los que podrán aspirar en 2020; sin embargo, en la foto del recuerdo pudo notarse la ausencia de al menos la mitad de ellos. Ante ello, nos confían, los suspicaces le auguran poco tiempo en el cargo, ya que no ha respondido a las expectativas locales.