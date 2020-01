Inseguridad en San Cristóbal... ¡Hasta al obispo le tocó!

Como un balde de agua fría… pero bendita, nos dicen, cayó en el ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la revelación del obispo Rodrigo Aguilar, quien narró que en una ocasión casi le roban el báculo y una cruz pectoral, cuando caminaba por el centro de la ciudad. Las declaraciones, nos señalan, calaron en la administración de la morenista Jerónima Toledo, debido a que en repetidas ocasiones los dueños de negocios del centro han acusado robos y hostigamientos, al grado de que algunos han sido baleados para arrebatarles la venta del día, pero hasta ahora no han recibido respuesta a su exigencia de mayor seguridad. Por ello, nos indican, tras declaraciones del prelado, más de una voz le pidió a la alcaldesa tomar cartas en el asunto y diseñar un plan para atacar a la delincuencia, pues si no le importan sus gobernados, cuando menos debe afectarle la polémica de que “hasta a un hombre de Dios le hayan querido robar”. ¡Auch!

Le dan largas a la despenalización

En San Luis Potosí, nos comentan, pretenden enterrar la discusión por despenalización del aborto, o al menos eso señalaron grupos proderechos humanos, luego de que en la directiva del Congreso local se rechazara hacer más foros sobre el tema para que el dictamen avance. El tema, nos señalan, es que la iniciativa presentada por el diputado Pedro Carrizales Becerra sigue estancada y en al menos dos comisiones ya fue desechada, por lo que grupos a favor de la despenalización han indicado que los legisladores potosinos le “temen a la Iglesia”, pues tras ser cuestionados de si era “temor” por el que no avanzaba el dictamen, la directiva respondió que “la Iglesia forma parte de la sociedad y se tiene que tomar en cuenta su opinión”. Amén.

Alcalde inicia el año... vestido y alborotado

Nos cuentan que en La Paz, Baja California Sur, quien no es santo de devoción... ni de su Cabildo, es el alcalde Rubén Muñoz Álvarez (Morena), debido a que hasta los regidores de su partido lo han acusado de despidos injustificados de colaboradores, autoritarismo, así como opacidad en las cuentas y de plano ya le hacen el “fuchi”. Tal es el desprecio, nos señalan, que los regidores desairaron a don Rubén en la reciente partida de rosca y con ello lanzaron un mensaje de arranque de actividades para 2020. Además, ante el desplante, nos platican que el alcalde tuvo que ser “acuerpado” por empleados del ayuntamiento, a quienes ya no les quedó de otra que asistir y esperar que al menos no les saliera el niño en la rosca.

Una cartita para los Reyes... de 2021

Y hablando de lo que quedó del Día de Reyes, nos platican que Carlos de la Fuente Flores, coordinador de los diputados del PAN en Nuevo León, echó la casa por la ventana al hacer una rifa de juguetes y repartir entre vecinos de la colonia Ferrocarrilera de Monterrey una rosca de reyes de 40 metros, que contenía 100 niños, cada uno con derecho a un premio. Tras el gesto, nos dicen que pronto salieron los detractores del panista y aseguraron que el interés tiene pies, y tal vez don Carlos pretende ir haciendo méritos por si algo se ofrece en los comicios de 2021, como su reelección o hasta convertirse en candidato a alcalde de San Nicolás o incluso Monterrey. ¿Será verdad?

***En la imagen Rodrigo Aguilar Martínez. Foto: TOMADA DE FACEBOOK