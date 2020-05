Grupero quiere ser gobernador, pero en plena pandemia arma pachangas

Quien volvió a encender los ánimos en su contra, nos platican, fue el zacatecano Marco Flores, vocalista de la Banda Jerez y excandidato a la gubernatura por el PES, debido a que por segunda ocasión promueve una actividad de alto riesgo, en medio de los crecientes contagios de Covid-19. El primer episodio, nos relatan, ocurrió hace un mes, cuando celebró su cumpleaños con una fiesta, lo cual le valió críticas, pero no aprendizaje, ya que ahora convoca a sus seguidores a participar en una cabalgata el próximo 31 de mayo, para celebrar el “fin de la sana distancia” y que partirá del municipio de Jesús María, en Aguascalientes, hasta su rancho, que también se localiza en dicha entidad y donde ofrecerá una comilona. Pero eso no es todo, nos señalan, pues don Marco también se encuentra en la mira debido a sus aspiraciones, una vez que reconoció públicamente que busca una nueva candidatura a la gubernatura para las elecciones de 2021, pero ahora con el PAN. ¿Le darán los blanquiazules premio a su “buena conducta”?

Despensas calientan ánimos en el norte

En Sinaloa, nos platican, el programa de donación de más de 20 mil despensas para familias vulnerables por la pandemia entró en el terreno de la desconfianza en el Congreso local, lugar de donde salieron los recursos para financiarlo. Resulta, nos explican, que algunos diputados, entre ellos Faustino Hernández (PRI) y Beatriz Zárate (Morena), pusieron en la mesa su inconformidad ante el hecho de que, bajo el alegato de transparencia, al momento de recibir los alimentos los beneficiarios sean obligados a firmar un formulario y entregar una copia de su identificación, cuando en primera instancia no hubo una licitación pública para la compra de los artículos alimentarios. Tal parece, nos dicen, que en el Legislativo sinaloense les queda muy corta la definición de transparencia.

Le ponen “no circula” a iniciativa de secretario

El que recibió un jalón de orejas, nos aseguran, es el secretario de Movilidad y Transporte de Chiapas, Aquiles Espinosa, quien con su propuesta de Hoy no Circula pretendía reducir la movilidad en Tuxtla, ante el Covid-19, pero de último momento se echó para atrás, luego de que desde diversos sectores le advirtieran que su proyecto era riesgoso, porque al limitar el uso de automóviles particulares obligaría a la población a saturar el transporte público, que no cuenta con protocolos sanitarios básicos. Insistentes, nos dicen, los inconformes le sugirieron a don Aquiles que mejor se dé una vueltecita por las terminales del transporte público para que se percate de que lo urgente es normar y restringir preventivamente esas unidades, además de retirar el transporte pirata que en esta contingencia “hace su agosto”. Prioridades, señor secretario.

... Y en Nuevo León le cachan “mentiritas”

Nos cuentan que Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud estatal, también está en la mira, ya que ha incurrido en constantes “mentiritas”, justificando la necesidad de que la gente “se quede en casa”. Ejemplo de ello, nos dicen, un desmentido de su homóloga de Quintana Roo, Alejandra Aguirre, quien rechazó haberle pedido apoyo porque supuestamente el sistema quintanarroense de salud estaba “rebasado”, o sus dichos sobre que México ya está en cuarto lugar por el número de defunciones a nivel mundial. Pero ahí no acaba todo, nos señalan, pues hay quienes comentan que lo malo es que ese ánimo de convencer a la gente de quedarse en casa no lo use el doctor De la O para regular actividades como la venta de cerveza, que ha congregado a cientos sin sana distancia en la entidad.