Familiar de Yunes se alía con la 4T

En Veracruz, nos cuentan, la ahora poderosa Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) es impulsada por un joven político que, nos aseguran, comparte algo con el presidente Andrés Manuel López Obrador: su enemistad con el pasado gobierno veracruzano. Resulta que el delegado regional de esa central obrera es el político veracruzano Eduardo Vega Yunes, conocido popularmente como Tato Vega, quien es nada más y nada menos que sobrino del exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares; sin embargo, nos comentan, tuvo duros enfrentamientos políticos, familiares y personales con su tío, al que acusó de haberlo traicionado. Para nadie son un secreto los ataques personales que tuvo Yunes contra AMLO y ahora Tato Vega es parte del círculo cercano del dirigente de la CATEM, Pedro Haces. Bien dicen que para que la cuña apriete debe ser del mismo palo.

Sacan trapitos al sol de legisladora

Desde Hidalgo, nos platican, quien no quedó tan bien parada fue la diputada federal de Morena, Simey Olvera, quien en un evento del gobierno del estado cuestionó las obras que se realizan en la entidad, pero eso sí, sólo en un video en redes sociales con el acto oficial de fondo —muy lejos de donde la pudieran escuchar— y no dijo ni “pío” cuando se encontraba en el estrado con los funcionarios estatales. Nos cuentan que los reproches de la gente no se hicieron esperar, pues la calificaron de “oportunista”, porque ella no ha hecho nada por su distrito. Ya ofendida, doña Simey reviró que “era percepción de la gente, no de ella”. Tan fácil que era enumerar sus acciones de trabajo y no meterse en camisa de once varas, ¿o no?

Duartistas “cobijan” a magistrado acusado

En Chihuahua, nos comentan, diputados locales cercanos al exgobernador César Duarte (PRI) se encargaron de “proteger” a uno de los suyos, el magistrado de la Sala Regional Jorge Ramírez, quien se encuentra en medio de un proceso de desafuero en el Congreso del estado y está acusado de enriquecimiento inexplicable. Nos explican que en el primer round, el pasado viernes la Comisión Jurisdiccional votó 4 a 1 para evitar el desafuero, pero esta semana el pleno de la Legislatura definirá su futuro. Nos indican que entre los que votaron en la comisión a favor de don Jorge están Rosa Isela Gaytán (PRI) y René Frías (NA), la primera correligionaria de Duarte y el segundo muy cercano y beneficiado de ese sexenio. ¿Tendrá el magistrado más amiguitos en el recinto?

Piden más acción en Yucatán

Nos cuentan que en Yucatán los que andan inquietos son los panistas, pues el subsecretario de Gobierno, Víctor Hugo Lozano Poveda, ha dado pobres resultados en cuanto a “operación política” en el estado y no ha ayudado en mucho al gobernador Mauricio Vila Dosal a sortear problemas como el paquete fiscal, presentado al Congreso local, y el caso de los jubilados y pensionados del ISSTEY. Nos comentan que a los blanquiazules les quita el sueño el avance de Morena en varios municipios del estado y eso previo a los comicios de 2021. Ahí sí, ni con pasiflora.



En la foto: Andrés Manuel López Obrador. ARCHIVO EL UNIVERSAL