Exfiscal de Veracruz, ¿voyerista profesional?

Desde Veracruz, nos platican, tremenda sorpresa se llevaron los empleados de la Fiscalía General del Estado, al enterarse de que el ahora exfiscal Jorge Winckler Ortiz es un “voyerista profesional”. El asunto, nos explican, es que luego de que fue separado del cargo de manera temporal por incumplir con sus exámenes de control y confianza, se descubrió que don Jorge tenía por hobby vigilar al personal de toda la dependencia. Varios especialistas, nos comentan, detectaron que la mayoría de las cámaras de seguridad de las oficinas centrales de la fiscalía se encontraban conectadas al celular personal del amigo del exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares (2016-2018). Ante ello, nos señalan, de inmediato le fueron cerrados todos los canales para evitar que siga infiltrado en la dependencia que hasta hace unas semanas encabezaba. ¡Auch!

Morelenses, el mal ejemplo de la 4T

La tierra de la eterna primavera, nos cuentan, podría ser el punto de inicio para revisar la estructura del programa federal Jóvenes construyendo el futuro, ya que existen señalamientos de que algunos “beneficiarios” entregan moches y otros más invitan a engrosar las filas de Morena. Para muestra, nos indican, en la entidad se descubrió que hay empresas con mínima capacidad para alojar a beneficiarios, aunque tienen registrados hasta 500. El caso, nos señalan, toma relevancia porque las acusaciones comienzan con militantes de Morena y terminan en la oficina del director general del Banco del Bienestar, Rabindranath Salazar Solorio, jefe del grupo político que opera dicho programa. Como van las cosas, nos dicen, Rabin y su equipo podrían pasar del Banco del Bienestar a la “banca del malestar”.



Ivonne Ortega coquetea con Movimiento Ciudadano

A la diputada local y coordinadora de Movimiento Ciudadano (MC) en Yucatán, Silvia América López, no le agradó la posibilidad de que la exgobernadora Ivonne Ortega forme parte de sus filas. Las especulaciones, nos dicen, surgieron luego de que la expriista fuera invitada al evento que ese partido organizó en el Senado de la República, en honor al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Así, nos detallan, doña Ivonne no dudó en usar sus redes sociales para informar que asistiría y en su mensaje no negó que podría aceptar alguna invitación de MC para sumarse a sus huestes, lo que provocó la siguiente respuesta de doña Silvia: “Seguramente todos quisieran estar en Movimiento Ciudadano”, Eso sí, nos dicen, su opinión no pasaría a mayores, pues la exmandataria tiene buena relación con Dante Delgado, principal activo de MC.

Tarifa del agua, talón de Aquiles en Torreón

El que ya no sabe cómo convencer a la oposición, nos dicen, es el alcalde de Torreón, Coahuila, Jorge Zermeño (PAN), quien fue objeto de duras críticas por querer aumentar las tarifas de agua para el próximo año. El caso, nos hacen saber, ha estallado en las sesiones del Cabildo, donde los regidores priistas y morenistas señalan abusos en esos incrementos, mientras don Jorge trata de defenderse alegando que la gente no paga y que los costos de energía eléctrica son muy altos. Habrá que ver si ante la presión social don Jorge termina por ceder.