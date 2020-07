Empiezan los ajustes para definir candidato

Desde Tamaulipas nos comentan que en Morena estatal tremenda grilla desató el excandidato a la gubernatura Héctor Martín Garza González, quien anunció que se cambiaba de la Unidad Administrativa de la SEP a la dirección de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Gobernación. Nos dicen que, quienes ven el vaso medio lleno, aseguran que el escaparate será mayor para don Héctor, ya que por las filas de Segob han pasado tamaulipecos que después se catapultaron. Mientras, quienes ven el vaso medio vacío afirman que salió por mala relación con Esteban Moctezuma, que estará en un área de menor presupuesto y que lo tendrán amarrado fuera de la entidad con mucha chamba. Sin embargo, nos aseguran, las aspiraciones de don Héctor siguen en que su nombre esté una vez más en las boletas electorales, pero parece que en el camino están el superdelegado José Ramón Gómez Leal, el senador Américo Villarreal, y hasta el alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera, entre otros.

Graba diputada “Tik Tok” en recinto

Quien parece no olvidar sus orígenes en la televisión, nos platican, es la diputada federal de Puebla, Nayeli Salvatori Bojalil (PES), pues al cierre del periodo extraordinario en la Cámara de Diputados se le ocurrió hacer un video Tik Tok —de los que están de moda—, dentro del recinto legislativo. Nos cuentan que doña Nayeli anticipó las críticas y explicó que lo había grabado en el salón de plenos sin sonido y en horario no laboral, sin faltar al respeto; sin embargo, los cibernautas no perdonaron y consideraron una “afrenta” al Poder Legislativo, aunque algunos salieron en su defensa argumentando que sucedieron cosas peores en el recinto. Lo curioso, nos dicen, es que a la hora de la sesión, doña Nayeli tuiteó que estaba en su oficina por aquello de la sana distancia. ¡Ups!

Destaca edil legalidad en contrato

Nos platican que en Ahome, Sonora, el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno (PT) respondió a sus detractores por el caso del arrendamiento de siete ambulancias y tres vehículos para el Servicio de Urgencias Médicas Municipales de Ahome (SUMMA), por 30 meses y 37 millones de pesos, y refirió que el contrato cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia por la Auditoría Superior del estado. Nos indican que don Guillermo aprovechó para destacar que el programa de las ambulancias SUMMA, que opera dentro del C4 a través del 911, sólo en el mes de mayo prestó 324 atenciones gratuitas, de las cuales 13 fueron servicios para atender casos Covid-19 y que el tiempo de respuesta es de cinco a ocho minutos.

Exalcaldesa busca regresar a la escena política

En Nuevo León nos platican que la exalcaldesa panista de Monterrey, Margarita Arellanes Cervantes, alista su regreso a la escena política de la mano del PT, pues este partido busca que quede como abanderada para la alcaldía regia en coalición con el PVEM y Morena; sin embargo, nos refieren, en 2018 los morenistas la rechazaron para competir por la gubernatura por su mala imagen y señalamientos de presuntos actos de corrupción durante su mandato de 2012 a 2015. A ver si para esta elección ya la ven con otros ojos.