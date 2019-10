Diputado quiere 5 millones... ¡por protestar contra él!

Nos cuentan desde Tabasco que el coordinador de la bancada del PRD en el Congreso local, Agustín Silva Vidal, interpuso una demanda por daño moral en contra del ciudadano Juan Martínez, quien mantiene una protesta frente a la sede del Legislativo, con una lona en la que pide juicio político para el diputado por presuntos actos de corrupción cuando era secretario de Comunicaciones, durante el gobierno de Arturo Núñez (PRD). Nada perdido, nos mencionan, el perredista exige 5 millones de pesos porque se siente ofendido ante estas acusaciones y ahora el ciudadano, quien hizo uso de su libertad de expresión, teme que el legislador utilice sus influencias y el juzgado primero falle a favor del político. Apenas hace unos días, nos recuerdan, los diputados del sol azteca “vetaron” a don Agustín para responder el Primer Informe del gobernador Adán Augusto López (Morena), bajo el alegato de que pese a su afiliación partidista siempre está del lado morenista. Increíble, pero del todo cierto, nos dicen.

Pepenan legisladores para sacar el año

Los 25 diputados del Congreso de Yucatán, nos platican, andan pasando apuros económicos ante el recorte de más de 20 millones de pesos (mdp) que sufrieron a su presupuesto, a grado tal que “rescatarán” 4 mdp que tenían acumulados en un fideicomiso... creado hace 20 años para construir un nuevo edificio de la sede cameral y que finalmente no se utilizó. Sin distinción de colores, nos detallan, los legisladores decidieron aprovechar ese dinerito y “solventar gastos urgentes”. Y ahí no termina el cuento, nos dicen, porque según el presidente de la Junta de Gobierno, Felipe Cervera Hernández (PRI), esos 4 millones no serán suficientes para resolver los problemas que enfrenta el Legislativo y sólo les permitirá cerrar de manera “decorosa” el presente año. ¡Qué tal!

Un escándalo caro en las filas del IMSS

En el IMSS de Tamaulipas no se anduvieron por las ramas, nos comentan, y luego de que hace unos días se difundiera una presunta conversación entre Juan Manuel “N”, jefe de Servicios Administrativos, y el directivo de una empresa proveedora de medicamentos, a quien le indicaba que lo descalificaba para favorecer a otra opción, ayer se informó el despido fulminante del funcionario. El tema, nos dicen, caló tan hondo en la delegación, que entre que son peras o manzanas, el IMSS tramitó el cese inmediato de don José Manuel, además de que ya se presentó una denuncia ante la FGR. Ya veremos qué tan erizado sale el gato, nos dicen, pues entre los trabajadores del instituto hay quienes hasta hablan de una red de corrupción para surtir medicamentos a la delegación. Miau.

Ante Ley Bonilla, arman “funeral”

A unos días de que Jaime Bonilla (Morena) rinda protesta como nuevo gobernador de Baja California, nos dicen que los perredistas, encabezados por el secretario general de su partido, Ángel Ávila Romero, ya le cantaron “Las golondrinas” a la democracia y protestaron con una corona de flores afuera del Congreso estatal, donde pidieron un minuto de silencio como parte del “funeral de la democracia”. Los del sol azteca, nos platican, reprocharon nuevamente que tanto la pasada como la actual Legislatura hayan aprobado o sido omisas ante el “bonillazo”, porque don Jaime fue votado para un gobierno de dos años y no uno de cinco. “A dónde irá veloz y fatigada...”.

***En la imagen Agustín Silva Vidal. Foto: Archivo. EL UNIVERSAL