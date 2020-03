Diputadas se apuntan al paro, pero dan vuelta al aborto

A las afueras del Congreso de San Luis Potosí, nos platican, más de una ceja se ha levantado luego de que algunas diputadas se sumaran al paro nacional de mujeres #UndíaSinNosotras, convocado para el 9 de marzo. El tema, nos explican, es que pese a que las legisladoras se han dicho defensoras de las mujeres a nivel estatal y federal, algunas de ellas son las mismas que han puesto trabas en la Comisión de Derechos Humanos para el análisis de una iniciativa que permitiría la despenalización del aborto en SLP. Para ejemplo, nos apuntan, las diputadas María Isabel González (PRD) y Angélica Mendoza (Morena), quienes de plano se ausentaron en la discusión que su comisión realizó sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. En este contexto, nos dicen que las reacciones de las activistas no han sido tersas y, por el contrario, han llamado a políticos y partidos a ser congruentes, si es que de verdad están del lado de los derechos de las mujeres.

Barbosa: ni seguridad, ni abasto

Quien perdió el control de todo lo puesto en sus manos, nos señalan, es el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, debido a que no sólo tiene encima la creciente inseguridad y violencia en su estado que, dicho sea de paso, este jueves movilizará a miles de estudiantes, sino que ahora la industria y el comercio de todo el país se ven impactados negativamente por los bloqueos que desde hace más de una semana mantienen integrantes del SNTE a vías ferroviarias que conectan el golfo de México con el resto de la República. El tema, nos dicen, es que la liberación de estas vías está por completo en manos del nivel de diálogo y gestión del gabinete del gobernador, que hasta ahora se ha visto débil, lo cual ha generado tremendas críticas contra el morenista. ¿Podrá aplicarse o, de plano, quedarse en el reino de los tibios?

Se tambalea líder de la 4T

El dirigente interino de Morena en Michoacán, Sergio Pimentel Mendoza, nos revelan, está prácticamente en la cuerda floja, debido a que es acusado por diputados locales, federales y hasta alcaldes de su partido, de faltar a los principios de la 4T: no robar, no mentir y no traicionar. Ejemplo de ello, nos indican, es la diputada federal Ana Lilia Guillén, quien en diferentes ocasiones ha acusado a don Sergio de mañoso y de actuar con irresponsabilidad. Además, nos platican, otras voces que se han sumado son las de Martín López Ortiz, secretario general del Colegiado Estatal de Morena, y los consejeros Juan Pablo Puebla, Osvaldo Ruiz y Juan Pérez. En Michoacán, nada de abrazos y hacer historia juntos, nos señalan.

El buen juez, por su casa empieza...

Desde Tamaulipas, nos cuentan que el coordinador de las mesas de Seguridad en el estado, Luis Apperti Llovet, atrajo la atención luego de que pidiera enérgicamente que quienes participen en garantizar la seguridad de los ciudadanos deben estar debidamente capacitados para evitar malos comportamientos. Aunque su petición no es descabellada, nos dicen, hubo grupos que se le fueron encima una vez que don Luis aseguró que la Policía Estatal ha cumplido con este requisito y que ahora lo mismo se debe hacer con los elementos de las fuerzas federales. El problema, nos indican, es que precisamente los agentes estatales son quienes mayores errores han registrado en su actuación. De seguro alguien olvido que el buen juez por su casa empieza, nos mencionan.

***En la imagen María Isabel González Tovar, diputada de San Luis Potosí. Foto: TOMADA DE FACEBOOK