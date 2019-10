Delegada se queja con sus “fans” por camino de lodo

Desde tierras oaxaqueñas, nos comparten que los llamados servidores de la nación en ese estado resultaron muy fifís, al grado de que no quieren ni que se les ensucien los zapatos cuando realizan sus visitas a algunas comunidades, sobre todo en las más alejadas. Para ejemplo, nos dicen, la delegada de Bienestar en la región Cuenca, Yesenia Barbosa Arcuri, quien fue exhibida por subir a sus redes sociales un video dirigido a sus “fans” en el que aparece quejándose mientras sube una vereda de terracería en el municipio de San Felipe Jalapa de Díaz, y promete nunca volver a caminar por ahí hasta que no le arreglen el camino: “¿Cuándo voy a regresar? Nunca, hasta que esté la pavimentación”, señala la oxaqueña. La polémica, nos indican, se dio además porque doña Yesenia aseguró que cuando sea gobernadora ella misma asumirá el pavimentar como un compromiso de su administración. ¿Será que sus “fans” catapultarán a la delegada hasta el máximo cargo público en el estado?

Prohibidos besos y abrazos en Guanajuato

Donde el Cupido de la amistad salió espantado y por la puerta de atrás, nos aseguran, fue en el Congreso de Guanajuato, luego de que el Código de Ética del Legislativo, presentado ayer, prohibiera a los trabajadores del recinto darse abrazos y besos entre ellos. El tema, nos dicen, se volvió polémico de inmediato, por lo que, apenas salido del horno el reglamento, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Jesús Oviedo Herrera (PAN), mandó a corregir la redacción, manifestando que de ninguna manera se prohíben las expresiones respetuosas a través del contacto físico como el beso y el abrazo, sino que lo que se busca es evitar contactos de naturaleza sexual, como tocamientos, abrazos, besos, manoseos o jaloneos que sí violentan las normas de comportamiento digno del recinto estatal. ¡Qué tal!

Desechado, incremento de pasaje para estudiantes

En el gobierno de Puebla, encabezado por el morenista Miguel Barbosa Huerta, nos cuentan, no hubo más remedio que recular en la decisión de aplicar un aumento al pasaje también a la comunidad estudiantil, de seis a ocho pesos. Fue tras las amenazas de los jóvenes de realizar protestas si no se daba vuelta atrás, nos explican, que don Miguel salió al paso, para calmar los ánimos y establecer que ningún incremento se aplicaría, sobre todo por un tema de sensibilidad social, que al parecer no contemplaron algunos de sus colaboradores. Como dato final, nos comentan que también hay quienes ven en la decisión una estrategia para no asumir costos políticos innecesarios, rumbo a las elecciones intermedias de 2021. Así las cosas en el centro del país.

De lucha morenista y rivalidades

Nos cuentan que en medio de la polémica por las fallidas asambleas distritales de Morena en Zacatecas, para la asignación de delegados, quien ha generado otra vez ruido es Enrique Laviada, político y periodista. Resulta, nos dicen, que tras haber levantado la mano para buscar la dirigencia estatal, don Enrique pudo votar y ser votado en la asamblea de Fresnillo… pero sin ser afiliado al partido guinda, lo cual molestó a sus opositores, quienes ya preparan una impugnación. Pero eso no es todo, nos indican, pues recientemente el aludido aseguró en un video compartido en redes que logró colarse entre los aspirantes porque recibió el apoyo del alcalde Saúl Monreal (Morena), quién negó todo y dijo que él no anda promoviendo candidatos. ¡Ups!



En la foto: Yesenia Barbosa Arcuri/Archivo EL UNIVERSAL