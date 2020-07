Covid persigue a gobernadores... ¿de la oposición?

Desde Guanajuato, nos cuentan, tal parece que el chamuco anda suelto en los encuentros de gobernadores. Nos refieren que el pasado viernes 24 de julio se reunieron once mandatarios de la Alianzas Federalista Pacífico-Norte y Centro-Bajío-Occidente en la capital guanajuatense, donde convivieron en la Alhóndiga de Granaditas, en el Teatro Juárez y en una comida que ofreció Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (PAN) en la exhacienda San Gabriel de Barrera. Sin embargo, nos indican, el pasado martes, uno de los asistentes al encuentro, el Ejecutivo de Durango, José Rosas Aispuro Torres, anunció que dio positivo a Covid-19. Nos recuerdan que esta no es la primera vez que sucede, pues el pasado 26 de junio se realizó en Tampico, Tamaulipas, la reunión interestatal de gobernadores, con nueve mandatarios, y días después, el 2 de julio, el anfitrión, Francisco García Cabeza de Vaca, dio a conocer que dio positivo a coronavirus. Lo bueno es que sí toman sana distancia, ¿o no?

Hacen méritos para ser “el elegido”

Nos platican que, en Zacatecas, quienes andan más movidos que un mesero son los secretarios de Desarrollo Social, Roberto Luévano Ruiz, y del Campo, Adolfo Bonilla Gómez, ambos de filiación priista y suspirantes para la candidatura del tricolor a gobernador en 2021. Nos detallan, por ejemplo, que para hacerse notar, don Roberto difunde fotos de los repartos de apoyos, donde hay imágenes en las que sale al estilo “Pípila” con un colchón en el lomo, entregándolo a una familia afectada por las lluvias; mientras, don Fito ya sacó su canal de YouTube, presuntamente para promover a los productores zacatecanos, además de ser colaborador en medios de comunicación. ¿Será que comenzó la medición de fuerzas en el tricolor?

“Aclara” diputada foto misteriosa

Quien brincó de su silla, en Hidalgo, nos comentan, fue la diputada federal Simey Olvera Bautista (Morena) para aclarar una foto en su perfil de Instagram que levantó recelo, donde se le ve departiendo con un grupo de personas en lo que parece una fiesta y sólo con el mensaje de “bandita conocida/desconocida”. Nos dicen, que doña Simey aseguró que dicha cuenta es personal, donde comparte fotografías de diferentes espacios y temporalidad, ajena a la labor legislativa; y sobre la foto, indicó que “no tiene fecha reciente”. Doña Simey aseguró que continúa realizando sus responsabilidades bajo las medidas sanitarias necesarias y acatando las indicaciones del gobierno. Manotazo a gente mal pensada.

Crítica de AMLO, ahora en bancada de Morena

En Baja California, nos platican, a más de uno dejó con la boca abierta la senadora Nancy Sánchez Arredondo (PRI) por sumarse a la bancada de Morena, sin afiliarse al partido. Nos explican que, si bien ya había mostrado apoyo al gobernador Jaime Bonilla, algunos recordaron que doña Nancy ha sido muy crítica del presidente Andrés Manuel López Obrador y le recordaron un mensaje que publicó en 2018 en el que lo menos que le reprochó fue no entregar su 7 de 7. También hay otros que dicen: “cambiar de parecer es de sabios”.

***José Rosas Aispuro Torres, gobernador de Durango. Foto: Especial