Ante violencia, edil pide no exponerse y dormir temprano 

Quien ya no siente lo duro sino lo tupido, nos dicen, es el alcalde de Choix, Sinaloa, Omar Rubén Gill Santini (Morena), quien advirtió a sus ciudadanos que por las noches las calles son peligrosas, por lo que es mejor que se duerman temprano y “no se expongan”. Los polémicos dichos del edil, nos explican, cayeron de peso por su insensibilidad y en el contexto del reciente asesinato de un reconocido deportista, por lo que tras una marejada de críticas, don Omar trató de suavizar sus “recomendaciones” señalando que no sugirió un “toque de queda”. Además, nos detallan, también ha generado descontento la explicación del morenista sobre que el clima de violencia en su tierra tiene su origen en el excesivo consumo de alcohol por las noches. Al parecer, nos dicen, el munícipe ha hecho como el que pasa sin ver, pues apenas en agosto pasado la secretaria del ayuntamiento, Edith Márquez, acusó que se veía obligada a buscar refugio en el extranjero, ante continuas amenazas tras el asesinato de su padre.

Un silencioso “augurio” para el PRI

Nos platican que el exdiputado del PRI por Chihuahua y también vocalista del Conjunto Primavera, José Antonio Meléndez Ortega, no dio la nota, literal, al quedarse sin voz durante un concierto de la agrupación en Coahuila, hecho que atrajo la atención más allá del espectáculo, porque don Tony es una de las figuras con más posibilidades de llegar como candidato tricolor al gobierno de Chihuahua. En los corrillos políticos, nos revelan, ha sonado fuerte el nombre del cantante para ser el hombre fuerte del tricolor estatal en busca de recuperar capital político en las elecciones de 2021, sobre todo en una entidad que actualmente no gobiernan. Ahora, nos dicen, con la pérdida de voz, más de un priista supersticioso se preguntó si el asunto no tenía tono a mal augurio.

Otra sorpresita de Jaime Bonilla

El gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla (Morena), nos comentan, sorprendió ayer al señalarle al Tribunal de Justicia Electoral que siempre no quiere impugnar la constancia de mayoría que le otorgó el Instituto Estatal Electoral el pasado 11 de junio. Lo interesante de la decisión, nos argumentan, es que la clase política veía el recurso como una estrategia del morenista para no aceptar una gubernatura de dos años y pelear por la de cinco, no obstante, cuando el Tribunal sesionó para analizar el recurso, don Jaime desechó su petición, argumentando que ya no estaba interesado. Ahora todo quedará en manos de la Suprema Corte, pero mientras eso pasa el reloj hace tic tac, porque ya faltan menos de tres meses para la toma de protesta. ¿Traerá don Jaime un as bajo la manga?

El Mijis... ¿apedreado por los suyos?

El diputado potosino Pedro Carrizales Becerra (PT), nos cuentan, literalmente recibió una pedrada y así lo dio a conocer, primero el miércoles pasado al finalizar un evento en Palacio Nacional y ayer, en el Congreso local. Portando lentes de sol para cubrir su herida en el ojo, nos dicen, El Mijis señaló que mientras salía del Legislativo, de la nada sintió “el fregadazo” de una pedrada, a la que siguieron otras, agresión que atribuyó a miembros de su partido por haber adelantado sus intenciones de acusarlos por corrupción. Al parecer, alguien se sintió con autoridad de lanzar “la primera piedra”, nos indican.