Alcalde renta ambulancias chafas a sobrecosto

En Ahome, Sinaloa, gobernado por Manuel Chapman Moreno (PT), nos cuentan, más de una ceja se levantó debido a la adjudicación de un contrato de arrendamiento a 30 meses, de siete ambulancias y tres vehículos, por 37 millones de pesos, ya que la Auditoría Superior del Estado no encontró irregularidades en esta operación, pero organismos de la sociedad civil descubrieron que el precio comercial por los 10 vehículos en total es de 6 millones 500 mil pesos, mucho menor que el comprometido por la renta, por lo que el Congreso local investiga el tema. Pero esa no sería la única irregularidad, nos confían, porque se sabe que horas antes de darse a conocer el fallo de la licitación pública, la “empresa ganadora” ya había hecho entrega de las ambulancias, además de que el contrato final incluye una mensualidad de 135 mil 420 pesos por “suministro de insumos médicos”, con todo y que la Cofepris estableció que las ambulancias rentadas no cubren las normas oficiales. ¿Así o más turbio?

En pandemia, dan regalos con “intereses”

A un año de la elección para renovar el Congreso local y las 43 alcaldías de Tamaulipas, nos comentan que la pandemia se ha convertido en pretexto de partidos y políticos para hacer promoción adelantada, regalando despensas, agua potable y hasta árboles listos para sembrar. Para ejemplo, nos señalan, el actual primer síndico de Ciudad Victoria, Luis Torre, quien anda desatado por todo su terruño, repartiendo canastas alimentarias patrocinadas con sus propios recursos. Pero él no sería el único, nos detallan, pues el empresario y actual presidente del Club Correcaminos, Miguel Mansur, primero repartió despensas a nombre del equipo, y ahora alterna su tiempo entre el futbol y organizar el reparto de agua en pipa a sectores vulnerables. Aunque la lista sigue, nos indican, hasta ahora nadie ha aceptado abiertamente tener aspiraciones para una candidatura, pero cuando el río suena es que piedras lleva...

Otra baja en el equipo de don Miguel Barbosa

La tensión es un hilo muy frágil y en Puebla, nos platican, por fin tuvo un desenlace la evidente rispidez entre el gobernador Miguel Barbosa (Morena), y su ahora exsecretario de Salud estatal, Jorge Uribe Téllez, quien tras ser “maltratado” en las conferencias matutinas del Ejecutivo estatal, fue destituido del cargo. De este modo, nos señalan, en medio del pico más alto de contagios por Covid-19 en la entidad, llega a la Secretaría de Salud el doctor José Antonio Martínez como nueva cabecilla de la institución y sobre quien, dicho sea de paso, ya se hacen apuestas sobre cuánto tiempo le aguantará el paso a Barbosa, quien ni un año tiene al frente de la entidad, pero ya acumula al menos media docena de cambios de sus colaboradores.

Salta de nuevo senador chapulín

Y al que ya no le creen nada por estar de chapulín, nos aseguran, es al senador por Durango, José Ramón Enríquez Herrera, quien en los últimos días anunció que abandonaría las filas de Movimiento Ciudadano para ser parte de la bancada de Morena. El tema, nos señalan, es que en su tierra nadie olvida que don José Ramón ganó la alcaldía de la capital del estado por el PAN, para luego cambiarse a MC y ahora brincar a Morena, por lo que hay quienes aseguran que el senador busca ser el próximo candidato de la fuerza guinda a la gubernatura de Durango. ¿Atinarán?