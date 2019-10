Alcalde morenista destaca... por sus tres viajes al mes

Al que le atribuyen haberse convertido en un viajero frecuente, antes que en buen presidente municipal, nos dicen, es a edil de Mazatlán, Sinaloa, Luis Guillermo Benítez Torres, debido a que, según la síndica procuradora de ese municipio, Elsa Isabel Bojórquez, en los últimos nueve meses el morenista ha viajado en 33 ocasiones dentro y fuera del territorio nacional, pero sin rendir cuentas de sus gastos o de los beneficios alcanzados en sus “giras”. El tema, nos explican, fue expuesto durante una reciente sesión de Cabildo, luego de que Benítez Torres anunciara que prepara maletas para partir rumbo a Europa, en un viaje de promoción turística de Mazatlán. Al respecto, nos mencionan que doña Elsa no se anduvo por las ramas y señaló que en el futuro los funcionarios municipales que hagan uso de recursos públicos para sufragar gastos de viajes oficiales primero tendrán que acreditar los beneficios a obtener de acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo y, sobre todo, rendir cuentas claras de sus gastos.

Un “estate quieto” para funcionarios

Quienes pusieron sus barbas a remojar, nos confían, fueron los funcionarios del gobierno de Tabasco, luego de que una auditora de la Secretaría de Finanzas fuera encontrada culpable de haber intentado sobornar a un empresario al que le tocaba fiscalización. Según el gobernador Adán Augusto López Hernández (Morena), nos explican, esta funcionaria solicitó una cantidad de recursos de manera ilegal a cambio de su trabajo, por lo que tras investigaciones fue cesada. Pero el capítulo no se cierra ahí, nos aseguran, ya que tras lo ocurrido el mandatario envió un mensaje a todos los servidores públicos de que no se permitirá ningún acto de corrupción, pues quien se atreva podría terminar igual que su excompañera, o con una demanda penal. Al buen entendedor…

Sudcalifornianos se patinan en movilidad

Nos cuentan que en Baja California Sur, rescatistas voluntarios y activistas de la movilidad han mostrado su preocupación por el alto índice de accidentes que mantiene hace años la entidad, y para ejemplo, nos dicen que en menos de un mes han muerto casi una veintena de personas en distintos percances en La Paz y Los Cabos. El problema, según acusan, es que el secretario de Salud, Víctor George Flores, no ha logrado disminuir esta fatal estadística a través del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (Coepra), pero tampoco el gobernador Carlos Mendoza Davis (PAN) ha hecho su parte, al no considerar programas serios y efectivos para reducir la incidencia. Y ni qué decir sobre la no inversión en carreteras seguras, nos mencionan.

¿Edil o capataz? He ahí el dilema

La actitud del alcalde de Progreso, Yucatán, Julián Zacarías Curi (PAN), nos revelan, está generando quejas y disgustos en el interior del cuarto de guerra panista, debido a que desde su cargo ha intentado controlar las decisiones del blanquiazul local. Don Zacarías, quien hasta hace un tiempo militaba en el PRI, nos aseguran, ha sido acusado por sus compañeros panistas de replicar prácticas tricolores y pedir que todo lo que haga el PAN en el puerto de Progreso se le consulte primero. Para mandones y jefes, nos dicen, sólo en la guerra.

***En la imagen Luis Guillermo Benítez Torres. Foto: Kiosko