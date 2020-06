Al dar positivo a Covid, subdelegado del ISSSTE prefiere asistencia privada

Desde San Luis Potosí nos platican que, luego de que el subdelegado Médico del ISSSTE, el doctor Carlos Saucedo, arrojó positivo a Covid-19 esta semana, se dio a conocer la versión de que su familia tomó la decisión de ingresarlo a un hospital privado y atenderlo por su cuenta y riesgo, lo que a todas luces se interpretó como que el propio subdelegado no confía en la institución donde trabaja. En este sentido, nos detallan que el médico ya se encuentra aislado recibiendo el tratamiento indicado, y habría sido ingresado al servicio médico privado bajo la insistencia de su propia familia, por lo que decidió aceptar la propuesta, dejando muchas dudas, incluso entre los mismos trabajadores del Hospital General de la capital, quienes han denunciado la falta de equipo de protección. Pero esto no es todo, nos señalan, pues ante estas versiones se conoció que la institución se mantiene respetuosa de la decisión de la familia, en mantenerlo en una institución fuera del ISSSTE. ¡Qué tal!

Conapred busca remplazo en Oaxaca

Nos cuentan que en medio de toda la polémica en torno al futuro de Conapred, la búsqueda de una nueva titular ya comenzó y las miradas están puestas sobre Oaxaca, entidad con la mayor diversidad de pueblos originarios del país, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador perfiló para el puesto a “una mujer indígena”. De este modo, nos revelan, tras dichas declaraciones, los teléfonos comenzaron a sonar en la tierra del mezcal, en búsqueda de alguien que cubra los requisitos presidenciales, hasta el momento son dos figuras las que encabezan la lista: Yásnaya Aguilar, lingüista ayuujk y activista, así como Yesenia Nolasco, expresidenta municipal de Tehuantepec, municipio zapoteca, y cercana al canciller Marcelo Ebrard. Entre que son peras o manzanas, nos comparten que la primera ya rechazó la invitación.

Tiempos de pandemia y campaña adelantada

Quien de plano no se anduvo a medias tintas, nos dicen, es el actual secretario de Pesca y Acualtura de Sinaloa, Sergio Torres Félix, ya que a meses de que inicie el proceso electoral de 2021, volvió a exponer en público sus aspiraciones de verse investido como candidato a la gubernatura por el PRI. Sin embargo, nos recuerdan, ya en el pasado su premura le valió un jalón de orejas del gobernador Quirino Ordaz (PRI). No obstante, nos dicen, esta vez fue el presidente del comité estatal del tricolor, Jesús Valdez, quien le mandó decir que tome el tema con mesura y de tranquilidad, pues son tiempos de enforcar esfuerzos en hacer frente a la pandemia, no de anteponer proyectos políticos personales.

Las peleas de doña Maki

Quien recientemente se ha enfrascado en más de una discusión, nos dicen, es la alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz (PAN), cuya más cercana riñas fue con el gobierno estatal, al que acusó de persecución en sus redes sociales, luego de que hayan llegado citatorios para la Tesorería, Administración, Secretaría de Seguridad, y al secretario del ayuntamiento le pidieran entregar el libro y sellos de su notaría, a fin de hacer revisiones. No obstante, nos indican, en respuesta a su queja, la subsecretaria de Legalidad y Servicios Gubernamentales de Tamaulipas, Gloria Garza, le mandó decir que la rendición de cuentas no es sinónimo de confrontación personal, sino de responsabilidad gubernamental. ¡Ups!

***En la imagen: Hospital Gneral de San Luis Potosí. Foto: Especial