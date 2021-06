Votemos con la razón y el corazón

Este domingo es un día histórico en nuestro país. Se renovarán 20 mil 415 cargos de elección popular. Tendremos nuevas voces en las diputaciones federales y locales, en las gubernaturas, en las alcaldías, en las sindicaturas y regidurías, así como en las concejalías y juntas municipales.

La responsabilidad que tendrán en los próximos años quienes resulten electos, no es menor, ya que deberán unir a la población y atender la violencia que se ha acrecentado en los últimos meses en medio de la contienda electoral. Además, se habrá de analizar la normativa que rige los procesos electorales, para lograr que nuestra democracia se perfeccione.

Sin embargo, hay algo que preocupa desde hace veinte años y es la baja participación de la ciudadanía en las elecciones intermedias, es decir, en aquellos comicios donde no se elige la Presidencia de la República. En 2003 sólo se registró el 41.68% de participación ciudadana, a la fecha, ha sido el año con menor porcentaje. En 2009 ascendió al 44.06% y en 2015 al 47.07%. Si bien, ha habido un incremento en la participación, no se compara con las cifras que se observaban en 1997 con el 57.7% o en 1991 con el 65.97%.

En América Latina somos el país número 15 de 18 con las cifras más bajas de involucramiento ciudadano. El INE ha señalado que estamos muy por debajo de la media de la región que se encuentra en 65.42% de participación ciudadana. Por ello, es importante desde todos los espacios, fomentar que los ciudadanos vayan y ejerzan sus derechos político-electorales.

Sin duda, es importante que este domingo, los mexicanos sepamos dónde y cómo votar. Por ello, sirvan estas líneas para invitar a la ciudadanía a buscar su centro de votación en los medios oficiales del Instituto Nacional Electoral, ya que algunas sedes que tradicionalmente servían como casillas, han cambiado para adecuarse a las medidas sanitarias contra el Covid-19. No hay que olvidar que debemos acudir con cubrebocas y con nuestra credencial para votar. Opcionalmente podremos llevar nuestro marcador o pluma para ejercer el sufragio, aunque en las casillas, se contará con material electoral suficiente para hacerlo.

Con las boletas en mano, deberemos marcar, preferentemente, con una x, una paloma o un sí, el escudo del partido o candidato de nuestra preferencia o por los partidos que conformen las distintas coaliciones. No olvidemos que en caso de que marquemos toda la boleta, la dejemos en blanco, no se perciba una intención clara o marquemos partidos que no forman parte de la misma coalición, el voto se considerará nulo.

Hoy más que nunca, las mujeres tenemos la responsabilidad de salir a votar, ya que representamos más del 51% del listado nominal de electores.

Es nuestro derecho elegir a quienes nos representarán en los próximos años, pero también es nuestra obligación acudir a las urnas. Estamos en un parteaguas de nuestra nación y este 6 de junio se definirá el futuro de nuestro país. Hoy más que nunca, debemos salir a votar con la razón, pero también con el corazón.

Senadora de la República.