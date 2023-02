Te informo

Esta semana, entregué al Senado mexicano, mi cuarto informe de labores. Es una obligación de los legisladores, pero sobre todo, es un derecho de todos los mexicanos, saber qué hacen sus representantes populares.

Soy senadora de la Ciudad de México. Nací y crecí en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México. Mi mamá nos sacó adelante a mí y a mis seis hermanos con una cocina económica. De ella aprendí el valor del trabajo y de la honradez.

Como senadora he sido muy activa. He presentado más de 250 iniciativas y puntos de acuerdo, logrando ser la legisladora que más instrumentos normativos le han sido aprobados por el Congreso mexicano. La mayoría de mis propuestas están enfocadas en garantizar la igualdad, mejorar la seguridad de las familias y para que podamos vivir sin violencia.

Dentro de los temas que he llevado a la máxima tribuna del Senado, se encuentra la tipificación de las agresiones con ácido que siguen sufriendo las mujeres en nuestro país. Esta iniciativa busca que se catalogue como un delito federal y se puedan perseguir a los agresores en todo el país. Estamos a un paso de que esta lucha de tantas víctimas se haga realidad, sólo falta que la Cámara de Diputados termine con el proceso parlamentario y la apruebe para que sea remitida al Ejecutivo federal para su publicación.

Igualmente, propuse la integración de policías de proximidad por cuadrante en las colonias para fortalecer a los cuerpos policiales de los estados y municipios. En cuanto a la lucha por los derechos de las mujeres, presenté una iniciativa para que los puestos públicos de decisión se integren paritariamente, es decir, que las mujeres tengan acceso al 50 por ciento de esos cargos. La paridad hoy ya es una realidad.

Siempre con la frente en alto, he intervenido en las sesiones para defender mi postura, denunciar la corrupción o advertir de los engaños de Morena. De todo mi trabajo he dado cuenta en las Contramañaneras, un espacio que se llevan a cado cada lunes, donde con datos duros, se desmiente al gobierno encabezado por el presidente López Obrador. Soy la voz de millones de mexicanos que quieren un mejor país.

No me han podido callar porque no tengo nada que esconder. Con mucha insistencia, exigí que se instalara la Comisión Especial para investigar la negligencia en la Línea 12. Los responsables y las víctimas merecen justicia.

Es claro, que la Ciudad de México merece un mejor gobierno. Los chilangos merecemos llegar seguros y rápido a nuestros destinos. No podemos dedicar horas a los trayectos, con miedo de que se caiga el metro o nos asalten en el microbús. El dinero que debería estar invertido en nuestra seguridad y en nuestro transporte, lo vemos en bardas con precampañas ilegales. Eso es corrupción y se debe sancionar.

Desde el Senado voy a seguir denunciando la corrupción y la incapacidad y seguiré trabajando para que la vida de los capitalinos mejore. Gracias por tu confianza, por tu acompañamiento y por seguirme cada semana en esta casa editorial. Estoy segura de que juntos, podemos construir la Ciudad que merecemos.

Senadora de la República