En el Partido Acción Nacional contamos con excelentes perfiles para contender en 2024 y sacar a Morena de la Presidencia de la República.



Uno de esos perfiles es Santiago Creel Miranda. Un funcionario público que lleva más de 30 años al servicio de México. Ha sido Consejero Ciudadano del entonces IFE, candidato a jefe de Gobierno del Distrito Federal, secretario de Gobernación, mi coordinador en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, senador de la República, diputado federal en varias ocasiones y si Morena cumple con la ley y los acuerdos, el próximo septiembre será Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.



Es un hombre cuya historia familiar y de vida, lo han llevado a buscar y luchar por el bien común. Esto lo ha hecho patente al desenvolverse profesionalmente como abogado, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra Máxima Casa de Estudios.



Esta semana acompañé a Santiago a Jalisco, la tercera entidad federativa con mayor número de habitantes, después del Estado de México y la Ciudad de México que, además, cuenta con una gran riqueza natural, cultural, histórica y llena de tradiciones.



En Guadalajara, capital de ese bello estado, se reunieron más de 800 liderazgos de toda la oposición en nuestro país, quienes fueron convocados por la agrupación Confío en México. El eje de la conversación fue claro: salvar a México del populismo, la violencia y la pobreza en que nos ha sumido Morena.



En estos momentos nuestro país vive una crisis de inseguridad. Tan sólo en esta administración se han cometido más de 121 mil asesinatos y más de 32 mil personas se encuentran desaparecidas. Asimismo, ejercer el periodismo y la defensa de derechos humanos ha cobrado la vida de más de 60 periodistas y más de 100 activistas. Lamentablemente, las víctimas siguen en incremento. Por ello, es urgente contar con perfiles con experiencia que fortalezcan al Estado de derecho.



Se hace necesario que la oposición esté unida para derrotar al mal gobierno de Morena. Y como lo dijo Santiago “aquí tenemos que ir todos, necesitamos a todas las organizaciones de la sociedad civil, aquí no sobra nadie”. Defender a México debe ser el estandarte que guíe nuestro caminar para erradicar el populismo.



Hoy están sobre la mesa las aspiraciones de Creel Miranda por la Presidencia de la República, pero también está su humildad al reconocer que, si a pesar de su trabajo por ganarse la preferencia ciudadana no le alcanza, sumará sus esfuerzos a quien logre sacar a Morena de Palacio Nacional. Es tiempo de construir en favor de México, sin divisiones y sin egoísmos.



México necesita una coalición fuerte, unida, que esté acompañada de todos los partidos políticos, de la sociedad civil, de los ciudadanos que tengan como misión, detener el populismo de Morena. Nuestro país no se merece más violencia, ni más pobreza, ni más falta de dinero en los bolsillos de las familias mexicanas.



En Acción Nacional estaremos listos con nuestros mejores perfiles. En 2024, hay tiro.



Senadora