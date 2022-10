No desaparecerá al INE

La supuesta lista de candidatos presidenciales de la oposición es un distractor más de este gobierno. Estamos en la recta final de la administración encabezada por López Obrador, y en todo este tiempo, han sido más las cortinas de humo que los resultados en beneficio del pueblo de México.

Morena ha utilizado la palestra presidencial para señalar a la oposición, para tratar de ocultar sus malas decisiones, para distraer de sus reformas dañinas y sobre todo, para encubrir la corrupción que impera en sus gobiernos. Ejemplos de distractores, muchos. Basta recordar los destapes de las corcholatas presidenciales o la rifa del avión sin avión, la pausa en las relaciones con España y ahora, un supuesto listado de 43 opositores aspirantes a una candidatura que aún no es tiempo de definir.

Esta artimaña de Palacio Nacional es para no hablar sobre la información que se ha hecho pública por el #SedenaGate o para no dar respuestas sobre las acusaciones vertidas en el libro “El rey del cash”. López Obrador no ha dicho una sola palabra sobre las fichas informativas que involucran a gente cercana de su gobierno con integrantes de la delincuencia organizada, mucho menos ha aclarado cómo es que él y sus allegados han recibido dinero en portafolios y sobres amarillos. Pero eso sí, se ocupa en destapar candidatos de la oposición.

El gobierno federal anda encaprichado en destruir al INE y por eso quieren distraer a la opinión pública de lo importante. Esta semana, se le vio en pleno cabildeo al secretario de Gobernación en la Cámara de Diputados para promover la reforma con la que quieren minar a nuestras instituciones electorales. Aunque de una vez se los adelantamos, no aprobaremos ninguna modificación que atente contra nuestra vida democrática.

En Morena quieren hacer elecciones a modo, porque saben, que la gente ya no votará por ellos en los próximos comicios. Quieren que no haya un árbitro electoral, ni un ente fiscalizador de los recursos que se usan en las campañas electorales, porque ellos, están acostumbrados a usar dinero producto de la corrupción. No les gustan las reglas, ni la transparencia, llegaron al poder y ahora quieren destruir todo aquello que les es incómodo o les estorba para seguir cometiendo sus ilícitos.

Pero este supuesto destape, a la oposición no nos distrae de nuestro objetivo: defender a México de este gobierno corrupto que ha generado muerte, pobreza y marginación. Seguiremos deteniendo sus reformas y sus intentos por destruir a las instituciones. Lo que México necesita son resultados y nosotros, le exigiremos a este gobierno que los dé. No es ético ni moral que posicionen al Presidente por encima de los problemas que más les preocupan a los mexicanos.

El presidente López Obrador es el eterno candidato, que sólo piensa en campañas mediáticas y que no ha sabido gobernar ni atender la inseguridad, la salud, ni la falta de dinero en los bolsillos. Qué terrible retroceso para México.

Senadora de la República