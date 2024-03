Hasta encontrarles

La ausencia de un familiar a manos de la delincuencia, trae dolor, desasosiego y temor. Los asesinatos y desapariciones han desatado el coraje de las madres de quienes son víctimas de estos delitos. Su perseverancia por encontrar a sus hijos, han marcado un antes y un después en la búsqueda de justicia de nuestro país.

Las madres buscadoras son el más claro ejemplo de la resiliencia y de su inagotable amor. Sin conocimientos forenses previos y sin recursos, se han visto en la necesidad de salir a buscar con sus propias manos, algún vestigio, un pedazo de ropa, un hueso, que les dé certeza sobre el destino de sus hijos.

Las madres buscadoras se han unido en colectivos, porque buscar solas las expone aún más a la violencia que se vive en nuestro país. Muchas de ellas, han tenido que hacerle frente al crimen organizado y pedirles que las dejen buscar y que no las desaparezcan también.

Ante la indolencia del gobierno federal, han tenido que buscar alternativas para seguir con su búsqueda. En 2023, a través de un video, Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, dijo: “Me veo en la necesidad de pedirles a ustedes, los jefes de los cárteles de Sonora, Salazar y Caro Quintero y demás líderes de cárteles, que no nos maten, que no nos desaparezcan, que no nos amenacen, que nos dejen seguir buscando a nuestros hijos”. Esa es la realidad que tienen que vivir las madres buscadoras en nuestro país.

Ceci Flores como miles de madres más, salen todos los días con una pala en mano para buscar a sus hijos que fueron desaparecidos, en la mayoría de los casos, por el crimen organizado. Lo que ellas piden es encontrarles, vivos o muertos, pero dar con su paradero. Quieren abrazar o despedir con dignidad a sus familiares.

Los abrazos que ha dado el gobierno de López Obrador a los criminales, ha generado que la violencia invada las calles de nuestro país. Los delincuentes, en total impunidad y con la complacencia de Morena, desaparecen, extorsionan, secuestran, violan y matan. Nuestro país se encuentra sumergido en una lacerante ola de violencia, más de 115 mil personas se encuentran desaparecidas desde 1952, de las cuales, 50 mil son de este gobierno.

Ante esas cifras, Palacio Nacional debe abrir las puertas a las madres buscadoras, decir que después del proceso electoral lo harán, es no entender la urgencia de atender este grave delito que lastima a las familias mexicanas. Deben escuchar a las madres buscadoras, atender sus demandas y fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda y al Centro Nacional de Identificación Humana.

El pilón:

La señora Sheinbaum y Morena están amenazando a la ciudadanía con quitarles sus programas sociales si no votan por ellos. Esta es la actitud más ruin de quienes dijeron cuidar al pueblo de México.

Es necesario que las autoridades electorales emitan una campaña informativa para que los mexicanos sepan que las becas, apoyos y pensiones son un derecho constitucional y nadie se los puede arrebatar.





Senadora de la República